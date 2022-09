Berliner Grundschule beim Deutschen Schulpreis ausgezeichnet

Berlin. Es wird viel kritisiert am Berliner Bildungssystem – nun gibt es mal eine positive Nachricht: Die Reinickendorfer Havelmüller-Grundschule gehört in diesem Jahr zu den Preisträgern beim hoch dotierten Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung. Sie bekommt 30.000 Euro.

Insgesamt bewarben sich 81 Einrichtungen um den Deutschen Schulpreis. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) überreichte den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis an das Regionale Berufliche Bildungszentrum Müritz in Waren. „Gute Schulen und ihre innovativen Konzepte müssen sichtbar gemacht und gewürdigt werden“, sagte sie.

Zu den weiteren Preisträgern, die sich jeweils über 30.000 Euro freuen können, gehören neben der Havelmüller-Grundschule noch die IGS Buchholz in Buchholz, das Placida-Viel-Berufskolleg in Menden und die Deutsche Europäische Schule in Singapur. Aber alle 15 Finalisten, zu denen auch noch das Biesdorfer Otto-Nagel-Gymnasium gehört, erhalten eine Anerkennung in Höhe von je 5.000 Euro.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der wegen seiner Corona-Erkrankung nicht persönlich bei der Preisverleihung im Berliner Ewerk vor Ort sein konnte, betonte: „Gute Bildung braucht Wertschätzung. Dafür steht der Deutsche Schulpreis. Die heute gekürten Preisträger-Schulen sind auch Vorbild für andere Schulen. Sie zeigen, wie Schule in all ihrer Vielfalt gelingen kann und wie mit gutem Unterricht jede Schülerin und jeder Schüler erreicht werden kann.“

Individualisiertes Lernen steht im Mittelpunkt

Das Konzept der Havelmüller-Schule ist noch jung, konnte die 50-köpfige Jury aber überzeugen. Insgesamt lernen 305 Schülerinnen und Schüler an der offenen Ganztagsschule im südlichen Tegel, 15 Prozent der Kinder haben einen festgestellten sonderpädagogischen Bedarf, vorrangig „Geistige Entwicklung“ und „Autismus“, der Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache liegt bei 55 Prozent.

Seit einem guten Jahr ist die Grundschule in vier Lernhäuser mit Schwerpunkten aufgeteilt. Es gibt das Kunsthaus, das Sporthaus, das Entdeckerhaus und das Forscherhaus. In jedem Haus gibt es zwei jahrgangsübergreifende Lerngruppen, die von einer Lehrkraft und einer Erzieherin oder einem Erzieher begleitet werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem individualisierten Lernen, bei dem die Verschiedenheit der Schüler einer Gruppe berücksichtigt wird.

Reinickendorfer Grundschule konnte die Jury überzeugen

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass die Havelländer Grundschule nicht nur ein Lern- sondern ein Lebensort ist. „Obwohl das Konzept der Lernhäuser erst seit dem Schuljahr 20/21 besteht, ist die Umsetzung in höchstem Maße gelungen“, lobte die Jury. „Der Unterricht zielt darauf ab, die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen zu befähigen, ihre sozialen Kompetenzen zu entwickeln und eine demokratische Schulkultur zu etablieren.“ Auch den fest im Stundenplan verankerten Projektunterricht hob die Jury hervor.