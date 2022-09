Telekom stellt WM-Team vor: Südamerika- und Schiri-Experten

Berlin. Die Deutsche Telekom setzt bei ihrer Live-Berichterstattung von der Fußball-WM 2022 in Katar auf ein großes Expertenteam. Neben dem früheren Vize-Weltmeister Michael Ballack und Olympiasiegerin Tabea Kemme gehören auch Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sowie der zweimalige Champions-League-Sieger Javi Martinez und Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach zum Team. Als Südamerika-Experte wurde der frühere Bayern-Profi Martin Demichelis verpflichtet, Schiedsrichterexperte ist Bundesliga-Referee Lars Ittrich, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin vorstellte. Taktikanalysen präsentiert Jan Henkel gemeinsam mit dem früheren Bundesligatrainer Manuel Baum sowie Trainer Tobias Schweinsteiger vom Drittligisten VfL Osnabrück.

Die Telekom wird über Magenta TV 14 Stunden pro Tag live berichten, alle 64 Spiele werden übertragen, davon 16 Partien exklusiv. «Unser Anspruch ist es, die Live-Spiele durch Analysen, Taktik-Feeds, Schalten und Social-Media-Einbindungen aufzuwerten und den Fans so eine abwechslungsreiche Fußball-Weltmeisterschaft zu bieten», sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Kemme äußerte: «Es ist genial, als Expertin in die Analyse gehen zu können und den Austausch zu haben.»

Auf insgesamt drei Kanälen berichtet Magenta TV über das Turnier vom 20. November bis 18. Dezember. An finalen Gruppenspieltagen bietet der Sender eine Konferenz der Parallelspiele an. In einem hybriden Studio werden Spiele mit einer virtuellen Erweiterung - der sogenannten Augmented Reality - auf einer 33 Meter breiten geschwungenen LED-Wall analysiert.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-928636/3 (dpa)