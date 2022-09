Serie von Wohnungseinbrüchen: 30-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb) –. Ein mutmaßlicher Serieneinbrecher muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. Zehn Anklagen liegen gegen den 30-Jährigen vor. Darin wird ihm unter anderem vorgeworfen, für eine Reihe von Einbruchsdiebstählen in der Hauptstadt und in Brandenburg verantwortlich zu sein. Etwa 30 Taten ab 2018 werden dem Mann zur Last gelegt. Häufig soll er mit bislang unbekannten Mittätern agiert haben. Laut Ermittlungen habe er Schmuck, Bankkarten und Bargeld im Gesamtwert von etwa 300.000 Euro erbeutet. In sechs Fällen soll der Angeklagte auch Fahrzeuge gestohlen haben. Für den Prozess sind bislang 40 Tage vorgesehen.

