SPD-Büro mit Nazi-Stickern beklebt: Staatsschutz ermittelt

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin.

Königs Wusterhausen (dpa/bb). Ein Parteibüro der SPD in Brandenburg ist mit Stickern mit rechtsextremen Symbolen beklebt worden. Der Vorfall ereignete sich in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald), wie die SPD in Brandenburg am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Polizei nannte den Namen der Partei nicht, teilte aber mit, dass die Tat am Montagvormittag angezeigt worden sei. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, wie ein Sprecher sagte.

© dpa-infocom, dpa:220926-99-904483/3 (dpa)