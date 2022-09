Ein Tischer arbeitet in seiner Werkstatt mit einem japanischen Stechbeitel an einem Werkstück. Flächenkonkurrenz und steigende Mieten machen dem Handwerk in Berlin zu schaffen.

Der Senat will Kleingewerbe in der Energiekrise vor Kündigung schützen – zumindest in den eigenen Immobilien. So soll das gehen.