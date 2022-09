Feuerwehreinsatz Brand am Treptower Hafen

Berlin (dpa/bb). Auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern brannten in der Nacht von Sonntag auf Montag Schuppen am Treptower Hafen. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:220926-99-898712/2 (dpa)