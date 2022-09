Leichtathletik Marathon-Olympiasieger strebt vierten Sieg in Berlin an

Berlin. Rund 45.000 Läuferinnen und Läufer aus der Rekordzahl von 157 Ländern wollen beim Berlin-Marathon an diesem Sonntag an den Start gehen. Der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia strebt beim größten deutschen City-Marathon seinen vierten Erfolg an und würde damit zu Rekordsieger Haile Gebrselassie aus Äthiopien aufschließen.

Vor vier Jahren war Kipchoge in Berlin in 2:01:39 Stunden den noch heute gültigen Weltrekord gelaufen, diese Zeit will der 37-Jährige am Sonntag attackieren. Kipchoge war 2019 in Wien sogar schon unter zwei Stunden geblieben. Weil dieser Lauf aber nicht öffentlich war und unter Laborbedingungen stattfand, gilt die Zeit von 1:59:40 Stunden nicht als Weltrekord.

© dpa-infocom, dpa:220924-99-883688/3 (dpa)