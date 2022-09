Silbermond kommen am 10. Juni 2023 für ein Open-Air-Konzert nach Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Konzert: Silbermond spielen am 10. Juni 2023 in Berlin.

Parkbühne Wuhlheide Silbermond live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Silbermond starten mit neuer Musik und dem Motto "Auf Auf" in den Open-Air-Sommer 2023 und kommen am 10. Juni 2023 für ein exklusives Konzert in die Hauptstadt. Neben den Hymnen "Symphonie", "Durch die Nacht", "Das Beste", "Irgendwas bleibt" und "Leichtes Gepäck" wird es mit Sicherheit auch neue Songs zu hören geben. Im Sommer 2022 veröffentlichte die Band nach "Bestes Leben" ihre nächste Hitsingle "Auf Auf".

Die 1998 gegründete Pop-Rock-Gruppe Silbermond um Frontfrau Stefanie Kloß blickt bereits auf mehr als 20 Jahre Bandgeschichte zurück. Mit mehr als fünf Millionen verkauften Tonträgern zählt die Gruppe zu den erfolgreichsten Acts des deutschsprachigen Raums. Fans dürfen sich in Berlin auf eingängige Melodien gepaart mit gefühlvollen Vocals und Texten freuen.

Wo werden Silbermond in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert von Silbermond findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Silbermond in der Parkbühne Wuhlheide sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 59,00 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (10. Juni 2023) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Stefanie Kloß und Johannes Stolle von Silbermond während eines Konzerts in der TUI Arena in Hannover.

Foto: pa

Welche Songs werden Silbermond in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Wuhlheide davon abweichen, aber diese Songs spielten Silbermond bei ihrem Auftritt im August 2022 in Dresden:

Wenn was beginnt Wissen was wird Lass mal Meer sein Irgendwas bleibt Auf Auf Zeit zu tanzen Bestes Leben Nichts passiert Krieger des Lichts B 96 Mein Osten In meiner Erinnerung Das Beste Indigo Symphonie Genauso

Zugabe:

Milliarden Leichtes Gepäck Durch die Nacht Machen wir das Beste draus

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Silbermond live in Berlin, Sonnabend, 10. Juni 2023; Einlass ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin