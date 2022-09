Hauptbahnhof in Berlin-Mitte: Störungen im Fern- und Regionalverkehr

Ein Stellwerkdefekt am Berliner Hauptbahnhof hat am Freitag für Störungen im Fern- und Regionalverkehr in Nord-Süd-Richtung geführt.

Berlin. Ein Defekt in einem Stellwerk in Berlin hat am Freitag zu Störungen im Bahnverkehr geführt. Betroffen seien Züge in Nord-Süd-Richtung, die in der tiefen Ebene des Berliner Hauptbahnhofs an- und abfahren, teilte ein Bahn-Sprecher mit. Die Probleme begannen demnach in den Nachmittagsstunden und hatten Zugausfälle und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr zur Folge.

Betroffen waren auch am frühen Abend noch Züge auf den Linien

Richtung Norden (Hamburg, Rostock, Stralsund)

Süden (Halle/Leipzig, Dresden).

Der S-Bahn-Verkehr war den Angaben zufolge von dem Stellwerksdefekt nicht betroffen.