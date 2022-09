Krise beim RBB - Rundfunkrat wählt neuen Vorsitzenden

Potsdamer Staatsanwalt Ralf Roggenbuck gilt Berichten zufolge als einziger Kandidat. Interimsintendantin will ersten Bericht vorlegen.

Am Donnerstag soll der neue Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats gewählt werden.

Berlin. Der Rundfunkrat des RBB kommt am Donnerstagnachmittag inmitten der Krise des Senders erneut zusammen. Es könnte in der Sitzung in Berlin ein neuer Vorsitzender erfolgen.

Mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte Ralf Roggenbuck kandidieren. Bislang soll er der einzige Kandidat für den Posten sein. Gegenüber der Deutschen-Presseagentur bestätigte Roggenbuck, für den Vorsitz des Rundfunkrats kandidieren zu wollen.

Der 57-Jährige ist Staatsanwalt in Potsdam, Landesvorsitzender beim Deutschen Beamtenbund Brandenburg und sitzt für den Bund auch im Rundfunkrat. Dort ist er unter anderem Mitglied des Haushalts- und Finanzausschusses.

RBB-Krise: Anja-Christin Faber könnte Stellvertreterin werden

Während der vergangenen Wochen hat er immer wieder geäußert, dass die beiden Kontrollgremien des RBB, der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat, offenbar nicht ausreichend seien und hatte Veränderungen gefordert.

Theoretisch können bei der Sitzung auch noch weitere Kandidaturen für den Vorsitz erfolgen. Das gilt allerdings als unwahrscheinlich. Bei der Sitzung des Rundfunkrats soll auch die Stellvertretung für Roggenbuck gewählt werden.

Weiteren Medienberichten zufolge gilt Anja-Christin Faber als Kandidatin. Sie sitzt seit 2019 für die gemeinsame Entsendeorganisation des Landesfrauenrats Berlin und des Vereins Frauenpolitischer Rat Brandenburg im Rundfunkrat.

Friederike von Kirchbach trat Ende August als Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats zurück.

Foto: Gerald Matzka / dpa

Die Wahl des Vorsitzenden des Rundfunkrats ist notwendig, da die ehemalige Vorsitzende Friederike von Kirchbach inmitten der Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen die fristlos entlassene Chefin des RBB, Patricia Schlesinger, und den Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf im August zurückgetreten ist. Die 67-Jährige teilte damals mit, dass sie ihr Amt zur Verfügung stellen wolle, um ihren Beitrag für einen Neuanfang des RBB zu leisten.

Krise beim RBB: Dieter Pienkny tritt nicht mehr für den Ratsvorsitz an

Allerdings geriet sie zeitweise selbst in den Mittelpunkt der Berichterstattung, als das Online-Medium Business Insider einen Bericht über Schlesinger und ihre Personalpolitik veröffentlichte. Ein Detail des Berichts war auch, dass von Kirchbach in ihrer Tätigkeit als Pfarrerin zwei Managerinnen in der RBB-Geschäftsleitung getraut haben soll.

Seither führt der Vize-Vorsitzende, Dieter Pienkny, das Kontrollgremium des RBB. Er tritt allerdings nicht mehr für den Ratsvorsitz an. Die Amtszeit der neuen Vorsitzenden dürfte nur von kurzer Zeit sein, da die laufende Amtsperiode des Rundfunkrats bis zum Februar 2023 andauert. Dann können die Entsendeorganisationen neue Mitglieder für den Rundfunkrat entsenden.

Neue Intendantin Katrin Vernau gibt ersten Bericht ab

Auch wenn der Rundfunkrat in den vergangenen Wochen neben dem Verwaltungsrat heftig in der Kritik stand, ist die Wahl wichtig. Denn der Rundfunkrat ist eines der beiden Kontrollorgane des öffentlich-rechtlichen des RBB. Die 30 Mitglieder sollen die Interessen der Allgemeinheit vertreten, und so die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Sender miteinbringen. Dazu sollen sie mit der Intendantin beraten. Zudem überwacht der Rundfunkrat auch die Einhaltung des im RBB-Staatsvertrag festgelegten Auftrags.

Katrin Vernau, neue Interimsintendantin beim RBB, kurz nach ihrer Wahl zur Interimschefin beim RBB.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Bei der Sitzung des Rundfunkrats am Donnerstag will die neue Intendantin Katrin Vernau zudem ihren ersten Bericht abgeben – eine Woche nach ihrem ersten Arbeitstag. Es ist einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte der 49-Jährigen in ihrer Funktion als Interimsintendantin.

Sie war bislang als WDR-Verwaltungsdirektorin tätig. Der Rundfunkrat hatte sie Anfang September gewählt. Sie soll den Sender aus der Krise führen, bis ein neuer Intendant oder eine neue Intendantin gewählt ist.

Im Bericht von Vernau soll es um die Finanzen des RBB gehen

Nach ihrer Wahl hatte Vernau angekündigt, ein Führungsteam zusammenstellen, mit dem sie die Neuorganisation des RBB bewältigen wolle. Sie sagte auch, dass sie erst einen Kassensturz machen müsse, um zu wissen, welche Spielräume es für das Programm gebe. Das wolle sie auch transparent machen. Laut Bild will sie an diesem Donnerstag erste Details dazu nennen. Auch soll es um das geplante und mittlerweile stillgelegte Projekt RBB-Medienhaus gehen. Die Kosten für den Neubau waren explodiert, anfangs war von 60 Millionen Euro die Rede, zuletzt stand ein Kostenpunkt von rund 188 Millionen Euro im Raum.

