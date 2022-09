«Kein Freundschaftsspiel»: Schwarz hält Level hoch

Berlin. Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird auch in der Länderspielpause der Level hochgehalten. «Wir müssen die Wochen nutzen, was Fitness und den athletischen Bereich angeht. Das wird wichtig sein, dass wir uns voll verausgaben, auch wenn wir kein Bundesligaspiel haben», sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Montag nach dem Training, das ohne die neun abgestellten Nationalspieler stattfand. Dafür wurden drei Spieler aus den unteren Mannschaften hochgezogen.

Auch für das Spiel am Donnerstag beim 1. FC Frankfurt/Oder aus der NOFV-Oberliga Nord erwartet der 43-Jährige «eine seriöse und konsequente Leistung. Es ist ein Testspiel, kein Freundschaftsspiel.» Seine Spieler sollten «Wettkampfhärte» zeigen. Besonders für die Spieler, die hinten dran sind, sind diese Testspiele Chancen, sich auch für die Bundesliga-Partien anzubieten.

Linus Gechter wird dabei noch keine Rolle spielen. Auch einen Einsatz im nächsten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am 2. Oktober sieht Schwarz nach der Mandeloperation des Verteidigers noch nicht, auch wenn Gechter bereits an den Geräten trainiert. Dagegen werden Suat Serdar und Tjark Ernst wohl wieder im Aufgebot stehen, ebenso Davie Selke. Das Trio trainierte am Montag noch individuell.

