Wahrscheinlichkeit für kompletten Stromausfall «sehr gering»

Berlin (dpa/bb). Ein längerer großflächiger Stromausfall, ein sogenannter Blackout, ist in Berlin nach Einschätzung des Senats sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit sei auch in der aktuellen Energiekrise «als sehr gering einzustufen», sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss. Bei der Aussage stütze man sich auf die Experten. Im schlimmsten Fall könnten allerdings im Winter bei fehlender Erdgasversorgung auch Stromnetze an bestimmten Orten und für begrenzte Dauer abgeschaltet werden.

In so einem «Wort-Case-Szenario» gäbe es zu wenig Gas für das ausreichende Heizen aller Wohnungen, sagte Akmann. Würden dann zahlreiche Menschen gleichzeitig elektrische Heizlüfter zum Wärmen der Wohnungen anschalten, drohe eine Überlastung der Stromnetze. Zum Schutz würden die Netzbetreiber dann regional und zeitlich begrenzt den Strom abschalten, «um die Gesamtstabilität zu sichern» und Schäden zu vermeiden. Akmann betonte: «Das Niveau der Stromversorgung in Berlin sehr hoch.» Allerdings sei bei der Gasversorgung die Lage «angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden».

