Etwa 40 Personen blockieren das Kohlekraftwerk des Betreibers Leag in Jänschwalde im Süden Brandenburgs. Die Polizei ist vor Ort.

Bilder, die die Klimaschutzaktivisten bei Twitter veröffentlichten, zeigen vermummte Personen bei der Blockade von Gleisen, die sich am Braunkohlekraftwerk Jänschwalde befinden sollen.

Brandenburg Klimaaktivisten blockieren Kohlekraftwerk in Jänschwalde

Jänschwalde. Klimaaktivisten haben am Montagmorgen das Kohlekraftwerk in Jänschwalde im Süden Brandenburgs blockiert. Die Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg.

Die Gruppe „Unfreiwillige Feuerwehr“ teilte mit, etwa 40 Menschen befänden sich auf dem Gelände und blockierten unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum Kraftwerk.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir blockieren alle 4 aktiven Förderbänder innerhalb des Kraftwerks und an zwei Stellen die Gleiszufahrten für die Kohlezüge außerhalb des Geländes! Jänschwalde ausschalten!“, teilte den Aktivisten am frühen Morgen bei Twitter mit.

Kohlekraftwerk in Jänschwalde: Betreiber Leag bestätigt Blockade

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Kraftwerks Jänschwalde der Leag (Archivbild).

Foto: dpa

Weiter schrieben sie: „Der Tagebau Jänschwalde macht das Grundwasser in der Lausitz knapp und der Wasserverbrauch vom Kraftwerk gefährdet die Trinkwasserversorgung von 2 Mio. Menschen in Berlin/Brandenburg - nicht nur global ist fossiler Strom große scheiße, auch lokal!“

Ein Sprecher des Energieunternehmens Leag bestätigte, dass sich Menschen am sogenannten Grabenbunker befänden. Die Leag ist der Betreiber des Braunkohlekraftwerks in Jänschwalde, dem drittgrößten in Deutschland.