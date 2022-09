Umstrittener Polizeieinsatz: Spranger im Innenausschuss

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sichert die Aufklärung des umstrittenen Polizeieinsatzes bei einer syrischen Familie zu. «Ich stehe mit der Polizeipräsidentin Barbara Slowik wegen des Polizeieinsatzes in Verbindung. Die Polizei muss und wird das vollumfänglich aufklären», sagte Spranger dem «Tagesspiegel».

Am Mittwoch hatten die Berliner Grünen und Linken ein Video des Polizeieinsatzes veröffentlicht, das zeigte, wie zwei Polizisten einen 30-jährigen Syrer in dessen Berliner Wohnung und im Beisein seiner Familie wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe verhaften wollen. Einer der Polizisten sagt unter anderem: «Das ist mein Land und Du bist hier Gast.» Gegen einen der gefilmten Polizisten ging die Behörde anschließend dienstrechtlich vor. Auch strafrechtlich wird ermittelt. Der Linke-Abgeordnete Ferat Kocak warf der Polizei anschließend ein «Nazi-Problem» vor.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Parteikollegen Sprangers warnten allerdings vor einem Generalverdacht gegen die Polizei. SPD-Fraktionsvize Tom Schreiber sagte der Zeitung, so «traumatisierend der gesamte Vorgang ist», über eine Entlassung «entscheiden weder ein Ehepaar noch irgendwelche Dritte». Dafür gebe es klare Verfahren. Der SPD-Abgeordnete Christian Hochgrebe sagte, alle nötigen Konsequenzen würden gezogen und warnte vor einer «Delegitimierung der Polizei» durch die Linke. Am Montag soll Spranger im Innenausschuss Fragen zu dem Vorfall beantworten.

Syrisches Ehepaar fordert Entlassung des Polizisten

Nach dem Vorfall hatte das betroffene syrische Ehepaar eine Bestrafung des Polizisten und seine Entlassung gefordert. „Wir möchten, dass er zur Rechenschaft gezogen wird und im besten Fall nicht mehr im Amt bleibt“, übersetzte ein Dolmetscher am Sonnabend bei einer Pressekonferenz der Linkspartei die Aussage des 30-jährigen Ehemannes. Das Ehepaar erzählte, die Polizisten hätten bei dem Einsatz am Abend des 9. September keine Rücksicht auf die anwesenden und zum Teil schlafenden drei Kinder genommen. Die Kinder seien schockiert gewesen und hätten nicht verstanden, warum die Polizisten so aggressiv seien.

Der Linke-Abgeordnete Ferat Kocak sagte: „Wir haben in der Polizei nicht nur ein Problem mit Rassismus, sondern ein Nazi-Problem.“ Der Abgeordnete Niklas Schrader meinte, der Vorfall zeige den „strukturellen Rassismus“ in der Polizei. Erkennbar sei, dass die Polizisten ihre Äußerungen offenbar für normal hielten und keine Angst vor Konsequenzen hätten.

Ein Video, das die Ehefrau und ein Sohn weitgehend heimlich filmten, zeigt, wie zwei Polizisten den Mann im Beisein seiner Familie wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe nach mehrfachen Schwarzfahrens verhaften wollen. Es kommt zum Streit, alle schreien sich an, ein Kind weint laut, die Polizisten fesseln den Mann. Die Frau sagt, das sei ihre Wohnung. Ein Polizist antwortet: „Das ist mein Land, und Du bist hier Gast.“ Und kurz darauf: „Halt die Fresse, fass mich nicht noch mal an. (...) Ich bringe dich ins Gefängnis.“ Letztlich bezahlte der Ehemann die Geldstrafe von 750 Euro in bar und konnte in der Wohnung bleiben.

Polizist wurde in den Innendienst versetzt

Der Polizist sei in den Innendienst versetzt worden, teilte die Polizei mit. „Weitere dienstrechtliche Konsequenzen folgen.“ Außerdem werde auch strafrechtlich ermittelt. Nach Zeitungsberichten war er schon vorher auffällig und wurde einmal strafversetzt. Die Polizisten hatten wiederum das Ehepaar wegen Widerstandes und weiterer Punkte angezeigt.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) versprach eine vollständige Aufklärung des Vorfalls. „Ich stehe mit der Polizeipräsidentin Barbara Slowik wegen des Polizeieinsatzes in Verbindung. Die Polizei muss und wird das vollumfänglich aufklären“, sagte Spranger dem „Tagesspiegel“. Am Montag soll Spranger im Innenausschuss Fragen zu dem Fall beantworten.

Veröffentlicht wurden von der Linkspartei und den Grünen ein etwa fünf Minuten langer Ausschnitt des Videos und ein deutlich kürzerer. Der ganze Film sei allerdings etwa 30 Minuten lang, sagte das Ehepaar. Man wolle diese ganze Fassung aber nicht zeigen, hieß es bei der Pressekonferenz, ohne dass das konkret begründet wurde.

Spirale der Eskalation bisher unklar

Auf die Frage, wie es zu der Eskalation gekommen sei, antwortete das Ehepaar nicht, auf Rat ihres Anwalts wegen der laufenden Ermittlungen, wie es hieß. Auch einige weitere Fragen wurden nicht beantwortet: ob die Frau den Polizisten tatsächlich anfasste, wie er sagte; warum sie von der Polizei eine Gefährderansprache erhielt; wie lange das Ehepaar schon in Deutschland lebt und welchen Aufenthaltsstatus es hat.

Die Linke kündigte an, das Ehepaar werde sich mit Bezug auf das Anti-Diskriminierungsgesetz bei der entsprechenden Stelle beschweren.