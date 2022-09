Konzert: Céline Dion spielt am 3. März 2023 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Céline Dion live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Céline Dion ist zurück: Im Frühjahr 2023 geht die kanadische Sängerin auf ihre "Courage World"-Tour und wird am 3. März für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat die Ausnahmesängerin Songs aus ihrem neuem Album "Courage" und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "All By Myself" und "My Heart Will Go On".

Im Alter von 14 Jahren veröffentlichte die Sängerin ihr erstes Album "La voix du bon dieu" und wurde in ihrer Heimat zum Star. Der internationale Durchbrung gelang Céline Dion 1992 mit dem Titelsong zu "Beauty and the Beast", der auch den Oscar für den "Besten Song" gewann. Mit der Ballade "The Power of Love" stieg sie zum Weltstar auf Für ihre Musik wurde Dion mit fünf Grammys, sieben American Music Awards und zahlreichen anderen Preisen ausgezeichnet.

Wo wird Céline Dion auftreten?

Céline Dion wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war eigentlich für den 22. Juli 2020 in der Waldbühne Berlin geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 29. Mai 2021 und 21. Juni 2022 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 3. März 2023. Celine Dion wandte sich deswegen an ihre Fans:

"Wir haben wirklich gehofft, euch alle in diesem Frühjahr in Europa zu sehen, aber offensichtlich dauert es viel länger, als wir dachten, bis die Situation sicher ist. [...] Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und für euch zu singen. Wir haben so viel auf- und nachzuholen, also bitte passt auf euch auf und bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen."

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: " Bereits erworbene Tickets für diese Show behalten für den Termin in der Mercedes-Benz Arena ihre Gültigkeit.“

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja und nein, auf der Internetseite der Veranstalter sind derzeit keine regulären Karten mehr im Vorverkauf erhältlich. Wer sich auf der Internetseite für den Event-Alarm registriert, erhält eine Benachrichtigung per Email, falls durch die Aufhebung von Sperrungen oder die Rückgabe von Kontingenten doch noch Tickets frei werden. Premium-Tickets gibt es noch für das Konzert zu einem Preis ab 299 Euro (zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (3. März 2023) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 19.30 Uhr.

Céline Dion

Welche Songs wird Céline Dion in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber das sind die meistgespielten Songs von Céline Dion während ihrer Courage-Tour:

It's All Coming Back to Me Now That's the Way It Is I'm Alive If You Asked Me To The Power of Love Love Can Move Mountains Interlude Beauty and the Beast You're the Voice Tous les blues sont écrits pour toi To Love You More The Prayer All by Myself Imperfections Because You Loved Me Let's Dance / Another One Bites the Dust / Kiss / River Deep, Mountain High / Lady Marmalade

Zugabe:

Imagine My Heart Will Go On

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Céline Dion live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 3. März 2023, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.