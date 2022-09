Demonstrationen: Berlin steht Protest-Wochenende bevor

Berlin. Mehrere Demonstrationen sorgen am Sonnabend für Sperrungen und Verkehrseinschränkungen in Mitte. Bei der größten Veranstaltung handelt es sich um den „Marsch für das Leben“. Die Veranstalter haben 9000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Im Fokus der Forderungen stehen der Schutz des ungeborenen Lebens und „das Lebensrecht aller Menschen von der Zeugung bis zum Tod“, wie der Veranstalter, der Bundesverband Lebensrecht, mitteilte. Die Veranstaltung soll am Sonnabend um 13 Uhr am Platz des 18. März vor dem Brandenburger Tor beginnen und mit einem ökumenischen Gottesdienst gegen 18 Uhr enden.

Erwartet werden auch mehrere Gegendemonstrationen. So treffen sich unter anderem auf der anderen Seite des Brandenburger Tors, am Pariser Platz, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Abtreibungsbefürworter unter dem Motto „Sexuelle und körperliche Selbstbestimmung sind Menschenrechte. Leben und Lieben ohne Bevormundung“. Von 10.30 Uhr bis 13 Uhr ist zudem eine Demonstration mit 500 Teilnehmern unter dem Titel „Feministische Themen“ angemeldet.

Außerdem findet am Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr unter dem Motto "Fahrrad feiern - Stadtzentrum umkreisen!" die 22. Fahrradkreisfahrt des ADFC Berlin e. V. statt. Der Start ist am Bebelplatz Unter den Linden, die Abschlusskundgebung findet auf dem Potsdamer Platz statt.

Darüber hinaus planen die Klimaschützer von Extinction Rebellion vom 17. bis 20. September Proteste im Regierungsviertel. "Mit drei großen Aktionen werden wir mitten im Herz der Politik stören", heißt es auf der Webseite.