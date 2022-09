Das Bundesgesundheitsministerium will die Vergütungsregeln für Arztpraxen ändern. Kassenärzte warnen vor Nachteilen für die Patienten.

Ein Stethoskop hängt an einer Garderobe.

Vergütungsregeln Kassenärzte: Schlechtere Patientenbetreuung in Aussicht

Berlin. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin droht mit einer Verschlechterung bei der Patientenbetreuung, sollten die Pläne des Bundes für neue Vergütungsregeln umgesetzt werden. In dem Fall sehe sie sich gezwungen, einen Honorarverteilungsmaßstab (HVM) für die Berliner Praxen einzuführen, der ab 2023 zu deutlichen Leistungseinschränkungen in der ambulanten Versorgung führen werde, teilte die KV am Freitag mit.

Weniger Geld für Arztpraxen – Schlechtere Versorgung von Patienten befürchtet

Eine entsprechende Resolution der Vertreterversammlung an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sei am Donnerstagabend einstimmig verabschiedet worden. Dann verringere sich die Zahl der Behandlungen, die den Ärzten vergütet werde. Für die Patienten wären längere Wartezeiten die Folge, so die KV.

Hintergrund sind die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums, die sogenannte Neupatientenregelung zu streichen. Sie bietet Ärzten seit 2019 besondere finanzielle Anreize, damit sie in ihrer Praxis neue Patienten aufnehmen und kurzfristig zusätzliche Termine anbieten. Eine Streichung der Regelung würde für die Arztpraxen finanzielle Einbußen bedeuten.

Kein Geld mehr für Neupatienten – Lange Wartezeiten drohen

Sollte die Neupatientenregelung gestrichen werden, bleibe der KV Berlin nur die Rolle rückwärts, heißt es weiter. Nur durch die Versorgung weniger Patienten, lasse sich dem Preisverfall der ärztlichen Leistungen entgegenwirken und der Betrieb der Praxen aufrechterhalten.

Die Berliner Kassenärzte hatten in der zweiten Septemberwoche bereits mit einem Protesttag auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Berlinweit blieben nach Angaben der KV rund 2000 Praxen geschlossen.