Scholz: Raffinerie-Kontrolle wichtig für Energiesicherheit

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung für eine staatliche Kontrolle über das Mineralölunternehmen Rosneft Deutschland als ganz wichtigen Schritt für die Energiesicherheit in Deutschland bezeichnet. «Wir wollen jetzt die Chancen nutzen, die sich aus diesen Entscheidungen ergeben. Die Hängepartie ist zu Ende», sagte Scholz am Freitag in Berlin. Kein Arbeitnehmer müsse Angst um seinen Arbeitsplatz haben.

Die Entscheidung über eine staatliche Kontrolle von Rosneft Deutschland betrifft die für Ostdeutschland wichtige Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte: «Mit diesem Tag heute kann man sagen: Der Standort ist gesichert und die Zukunft für Schwedt wird erarbeitet.»

