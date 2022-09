Neukölln: Reizgas versprüht – Albert-Schweitzer-Gymnasium evakuiert

Weil ein Unbekannter in der Männertoilette Reizgas versprühte, musste das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neukölln evakuiert werden.

Ein leerer Klassenraum des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Berlin-Neukölln. Die Schule musste am Donnerstag nach einer Reizgas-Attacke evakuiert werden (Archivbild).

Berlin. Weil ein Unbekannter Reizgas versprüht hat, ist das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Berlin-Neukölln am Donnerstag evakuiert worden. Auf einer Männertoilette sprühte gegen 12 Uhr der Täter das Reizgas, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Fünf Jugendliche und Männer im Alter zwischen 14 und 57 Jahren wurden verletzt. Darunter war ein 16-Jähriger, der in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Feuerwehr und die Polizei räumten die Schule, Schüler und Lehrer versammelten sich auf dem benachbarten St.-Jakobi-Friedhof an der Karl-Marx-Straße. Das Schulgebäude wurde belüftet. Der Unterricht wurde für beendet erklärt.

