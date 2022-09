Brandenburgs Städte verzichten nicht auf Weihnachtsmärkte

Cottbus/Oranienburg (dpa/bb). Trotz gestiegener Energiekosten werden Brandenburgs Innenstädte in der Adventszeit wieder weihnachtlich beleuchtet sein. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll es zudem wieder Weihnachtsmärkte geben. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So plant die Stadt Cottbus ihren Weihnachtsmarkt vom 23. November bis 23. Dezember, wie Stadtsprecher Jan Gloßmann sagte. In Absprache zwischen Stadt und Veranstalter werde die gesamte Beleuchtung des Marktes auf LED umgestellt, so dass der Energieverbrauch relativ gering ausfallen werde.

In Potsdam seht der dortige Markt unter dem Motto «Blauer Lichterglanz». Die Beleuchtung wird aber nach Angaben des Geschäftsführers des Veranstaltungsunternehmens, Eberhard Heieck, auf LED umgestellt. In der Brandenburger Straße, der Fußgängerzone, sollen weniger Stände stehen. In Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) hat die Stadt den Termin für den Markt noch nicht bekannt gegeben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-781481/2 (dpa)