BVG: Neues Rufbus-Angebot startet im Osten Berlins

Berlin. Vor allem in den Berliner Außenbezirken gibt es noch Gebiete, die bislang unzureichend vom öffentlichen Nahverkehr erschlossen sind. In Teilen von Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick soll die Situation nun verbessert werden, mit einem neuen Angebot der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Zehn Rufbusse werden ab sofort und rund um die Uhr in dem rund 62 Quadratkilometer großen Bediengebiet unterwegs sein. „Wir wollen damit den Verzicht aufs Auto erleichtern und denen ein Angebot machen, die wegen langer Wege zur Haltestelle weniger mobil sein konnten“, erklärte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) in einer Mitteilung.

So sieht der neue Rufbus der BVG namens "Muva" von innen aus.

Foto: Jörg Krauthöfer

Insgesamt sollen sich über das Gebiet rund 4000 Haltepunkte verteilen, wozu neben Bahnstationen und Bushaltestellen auch virtuelle Punkte an Kreuzungen zählen. Als wichtige Umsteigebahnhöfe gehören auch die Stationen Frankfurter Allee und Ostkreuz in Friedrichshain-Kreuzberg zum Bediengebiet, um die Anbindung dorthin zu verbessern. Gebucht werden die Rufbusse per Telefon oder über die neue „BVG Muva“-App. Das System prüft dann, wo die Fahrzeuge, die bis zu sieben Personen transportieren können, gerade unterwegs sind. Sie zeigt dem Nutzer nach kurzer Zeit seine Optionen, die prognostizierte Wartezeit wie auch die Kosten an. Ziel ist es, Anfragen zu bündeln und Fahrten entlang ähnlicher Strecken zu kombinieren.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

BVG: Hier verkehrt der neue Rufbus

Foto: cs

Grafik vergrößern

Neuer BVG-Rufbus: Fahrt zum Bahnhof kostet 1,50 Euro

Für Fahrten zum Bahnhof werden 1,50 Euro pro Buchenden und 50 Cent pro weiteren Mitfahrer fällig. Bei Direktfahrten, die also nicht zu einer offiziellen Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs führen, werden 1,50 pro Kilometer als Zuschlag fällig, für weitere Mitfahrer reduziert dieser sich auch hier auf 50 Cent pro Kilometer. Die Zahlung ist über PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder Gutscheinkarte möglich.

Die BVG gibt als Ziel an, dass die durchschnittliche Wartezeit auf einen Rufbus bei bis zu zehn Minuten liegen soll. In Einzelfällen könne man aber auch darüber liegen, hieß es. Die Zahl der eingesetzten Rufbusse stützt sich auf bisherige Erfahrungen aus anderen Projekten – bekannt ist der „Berlkönig“, der bis zum Sommer unterwegs war, allerdings im Unterschied zum neuen Projekt in den östlichen Innenstadtbezirken und nicht am Stadtrand. Auch für das Projekt hatte die BVG bereits mit der Firma Via zusammengearbeitet, die auch die Ausschreibung für „BVG Muva“ gewonnen hat. Der Vertrag läuft bis Jahresende 2025.

Kleinbusse als Aufzugersatz bei Störungen an U-Bahnhöfen

Zu „BVG Muva“ gehört auch ein weiteres neues Angebot. Zehn weitere Kleinbusse sind entlang der U-Bahn-Linie U8, an Teilen der U5 sowie zwischen S-Bahnhof Attilastraße und S-Bahnhof Marienfelde unterwegs, um im Fall von fehlenden oder defekten Aufzügen einzuspringen. Die Nutzung steht allen Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen offen. Zum Beispiel Menschen mit Schwerbehinderungen, Senioren, Personen mit Kinderwagen oder Kleinkindern sowie Personen mit Gepäck.

Wer mit Mobilitätseinschränkung zu einem U-Bahnhof mit Aufzugstörung kommt, so der Plan, soll sich die Kleinbusse als Aufzugersatz bestellen können, die die Fahrgäste dann zur nächsten, barrierefreien Station bringen. Zur Mitfahrt reicht ein gültiges VBB-Ticket, die Buchung ist ebenfalls über die App oder per Telefon möglich. Eine berlinweite Ausweitung des Angebots ist laut BVG in Planung.