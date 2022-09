Erste Reifeprüfung: Füchse Berlin in Flensburg gefordert

Berlin (dpa/bb). Auf die Füchse Berlin wartet in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga der erste Härtetest. Am Donnerstag treten die Berliner im Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt an (19.05 Uhr/Sky). «Es ist eine Reifeprüfung und eine Standortbestimmung. Es ist in absolutes Topspiel, egal wann es in der Saison kommt», sagte Trainer Jaron Siewert.

Genau wie die Berliner ist Flensburg mit drei klaren Siegen gestartet. «Es sind zwei Mannschaften, die richtig gut in die Saison gekommen sind. Wir vielleicht noch einen Ticken besser», sagte Siewert. Der Füchse-Coach erwartet deshalb eine enge Partie. «Es wird bis zum Schluss ein Spiel auf Messers Schneide sein und Kleinigkeiten werden entscheiden.»

Die Berliner haben großen Respekt vor den Norddeutschen und der Stimmung in der Halle. «Es ist dort immer eine starke Atmosphäre, gegen die man ankämpfen muss», warnte Siewert. Zudem ist Flensburg nach einigen Schwächephasen in der letzten Saison wieder auf Kurs.

«Sie bringen wieder die Tugenden auf die Platte, die sie früher ausgezeichnet haben. Eine starke Abwehr, extreme Physis und ein variables Angriffsspiel. Es ist ein Komplettpaket», sagte Siewert. Zumal die Füchse das letzte Duell am letzten Spieltag der vergangenen Saison klar mit 22:28 verloren. «Das hatten wir aber schnell abgehakt. Bei uns war damals die Luft raus und die Akkus leer. Die Vorzeichen sind ja jetzt ganz andere», sagte Siewert.

Jetzt sieht der Füchse-Trainer sein Team viel breiter aufgestellt: «So können wir die Kräfte besser verteilen.» Siewert hofft, dass die starke Frühform seines Teams den Ausschlag geben wird. «Wir sind jetzt schon recht eingespielt. Das stimmt mich positiv, dass bei uns so früh in der Saison schon ganz gut die Mechanismen ineinandergreifen», sagte er.

