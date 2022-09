Charlottenburg-Wilmersdorf: Feuerwache Ranke wiedereröffnet

BIM-Geschäftsführer Sven Lemiss, Abteilungsleiter in der Senatsinnenverwaltung Klaus Zuch und Landesbranddirektor Karsten Hombrighausen dürfen das Band zerschneiden. Die Feuerwache Ranke in Charlottenburg wurde zwei Jahre lang saniert.

Berlin. Die Feuerwache Ranke ist häufig mitten im Geschehen. Der Anschlag am Breitscheidplatz im November 2016, aber auch die Amokfahrt im Juni diesen Jahres fallen beide in das Einsatzgebiet der Feuerwache in der Rankestraße 10. Zum letztgenannten Ereignis konnten die Einsatzkräfte allerdings nicht von ihrer Stammwache ausrücken. Zwei Jahre lang war die Feuerwache Ranke wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Jetzt wurde sie wiedereröffnet.

Die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) setzte den Umbau mit Kosten in Höhe von 8,5 Millionen Euro um. Nur ein kleiner Betrag im Vergleich zum Sanierungsstau bei der Berliner Feuerwehr. Der beträgt laut Senatsinnenverwaltung 331 Millionen Euro. Insgesamt 33 Millionen Euro sind im Doppelhaushalt 2022/2023 für dessen Abbau vorgesehen.

Doch nicht nur die Wachen sind marode, auch das Personal fehlt. Der Abteilungsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Berliner Senatsinnenverwaltung Klaus Zuch bezeichnete die Lage der Rettungsdienste in Berlin während der Wiedereröffnung der Feuerwache am Montag als „prekär“, deswegen sei eine Zulage in Form einer Rettungsdienstpauschale in Planung.

Feuerwache Ranke - Viel Geschichte, viel Sanierungsbedarf

Die Feuerwache Ranke ist eine von 35 Berliner Feuerwachen. Sie sei „strategisch wichtig“, so der Landesbranddirektor Karsten Homrighausen, eben wegen ihrer Lage in der City West. Zugleich ist sie 125 Jahre alt. Das Gebäude sei noch für Pferdefuhrwerke konzipiert worden, so der Landesbranddirektor.

Landesbranddirektor Karsten Hombrighausen, Wachleiter Olaf Schmiedigke und der Abteilungsleiter in der Senatsinnenverwaltung Klaus Zuch in den Gängen der sanierten Feuerwache Ranke.

Sie sei auch die erste Wache gewesen, in der Rutschstangen eingebaut wurden. Zeitweise war in der zweiten Etage das Standesamt Charlottenburg untergebracht, Box-Legende Max Schmeling soll hier geheiratet haben. Viel Geschichte, viel Sanierungsbedarf.

Umbau zusätzlicher Stress für Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr

Für die Feuerwehrleute bedeutete der Umbau zusätzlichen Stress. „Wir sind im laufenden Einsatzbetrieb ein- und ausgezogen“, sagt der Leiter des Einsatzbereichs 3 der Berliner Feuerwehr Michael Nitzschke. Die Einsatzkräfte der Wache waren für die Zeit des Umbaus in Standorten in Moabit und Wilmersdorf untergebracht. Hinzu kam die Verzögerung der Eröffnung um ein Dreivierteljahr, doch auch das hätten sie „Feuerwehr-like“ gelöst, so Bereichsleiter Nitzschke.

Rutschstangen sind trotz Kernsanierung immer noch Teil der Feuerwache. Sie führen hinter Türen versteckt von den Aufenthaltsräumen hinunter zu den Einsatzfahrzeugen. Auch aus der renovierten Küche, nicht unweit des neuen Profi-Dampfgarers, dessen Bedienung nicht ganz einfach ist. Hier sollen die Feuerwehrleute im November noch einen Kochkurs erhalten, so Wachleiter Olaf Schmiedigke.

Feuerwache Ranke: auch Mietwohnungen saniert

Die Aufenthaltsräume sind mit Sofas und Fernsehern ausgestattet. Die Inneneinrichtung konnten sich die Feuerwehrleute der Wache selbst aussuchen. „Wir wollten weg von dem Behördenbraun“, sagt der Wachleiter. Auch ein Fitnessraum, ein Zimmer mit Spinning-Fahrrädern und zwei Kicker gibt es für die Einsatzkräfte.

Nach zwei Jahren Sanierung wurde am 12. September 2022 in Berlin die Feuerwache Rankestraße wieder eröffnet. Jetzt gibt es einen Raum mit Lüftungsanlage zur Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Nicht nur die Feuerwehr ist in dem Gebäude der Feuerwache untergebracht. Auch die Malteser rücken von hier aus, und in den oberen Stockwerken befinden sich vier Mietwohnungen, die auch gleich mitsaniert wurden. Neben den Wohnungen liegt der Forschungsbereich der Berliner Feuerwehr.

Stuck und Wandmalereien mit Deckenplatten abgehängt

Gerade als der Breitscheid-Anschlag passierte, saß das Forschungsteam um Leiterin Sabina Kaczmarek an einer Forschung zu Posttraumatischen Belastungsstörungen. Das dabei entwickelte Konzept stoße jetzt bundesweit auf Interesse, so Kaczmarek. Noch ein paar Stockwerke weiter oben, auf dem Dach der Feuerwache, soll eine Photovoltaik-Anlage montiert und die Fläche begrünt werden.

Nur eine Sache macht Wachleiter Schmiedigke ein bisschen traurig. Im ganzen Gebäude wurden die Decken mit dem alten Stuck und Wandmalereien abgehängt. „Vielleicht hätte man da ein Fenster mit Beleuchtung reinmachen können, um ein bisschen an das alte Gebäude zu erinnern“, sagt der Wachleiter. Jetzt hängen dort quadratische weiße Platten. Aber er wisse ja, dass der Stuck noch darunter sei, sagt Schmiedigke.