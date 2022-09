9-Euro-Ticket: Brandenburgs Grüne unterstützen den Senat

Berlin. Im Streit um die Einführung eines Nachfolgers des 9-Euro-Tickets in der Hauptstadtregion haben sich die Grünen in Brandenburg auf die Seite Berlins geschlagen. Die Landesvorsitzende der Grünen, Alexandra Pichl, nannte die Haltung der Landesregierung in Potsdam einen Fehler. „Den Fokus auf eine bundesweite Lösung zu legen ist richtig. Der regionalen Alternative vorschnell eine Absage zu erteilen ist allerdings grundfalsch.“

Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), drängt auf eine zügige Überbrückungslösung für das ausgelaufene, bundesweite 9-Euro-Ticket. In Berlin ist der Senat bereit, 200 bis 300 Millionen Euro für ein Nachfolgeticket zu investieren. Es soll von Oktober bis Dezember gültig sein, weil man hofft, dass ab Januar ein neues bundesweites, ermäßigtes Nahverkehrsticket kommt. Allerdings müssen sich Bund und Länder darauf noch verständigen. Der Bund ist nur bereit, 1,5 Milliarden Euro dazuzugeben, wenn die Bundesländer die andere Hälfte mitfinanzieren. Das wären noch einmal 1,5 Milliarden Euro. Einige Bundesländer stellen sich dabei quer.

Brandenburg kritisiert schlechte Informationspolitik

Die Berliner Überbrückungslösung sieht man in der Landesregierung in Potsdam skeptisch. Vor allem ein Alleingang Berlins wird wegen des gemeinsamen Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) kritisiert. Erst am Wochenende hatte Brandenburgs Verkehrsminister, Guido Beermann (CDU), gesagt: „Die Frage ist: Ist es klug, einen Sonderweg zu gehen, wenn man in Berlin-Brandenburg einen gemeinsamen Verkehrsverbund hat?“ Beermann hatte auch erklärt, dass man in Brandenburg von dem Berliner Vorstoß überrascht worden sei. Es habe keine Information gegeben. Man habe von dem Vorhaben aus den Medien erfahren. Seit Tagen laufen nun Verhandlungen zwischen Berlin und Brandenburg.

„An Brandenburg darf Lösung nicht scheitern“

Die Grünen-Landesvorsitzende Pichl entgegnete: „Das Land Brandenburg muss seinen Teil dazu beitragen, dass den Menschen auf jeden Fall eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket angeboten wird. Einerseits durch Unterstützung des Vorschlags für das bundesweite Modell, andererseits durch aktive Arbeit mit Berlin an einem Plan B.“ Ein gemeinsamer Verkehrsverbund bedeute gemeinsame Verantwortung. „Ja, der Bund ist in der Pflicht. Aber an Brandenburg darf eine Lösung für die Menschen nicht scheitern“, so Pichl. Die Grünen sind in Brandenburg in der Opposition, in Berlin sitzen sie mit im Senat – und unterstützen ein Nachfolgeticket.

