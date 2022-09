Am Samstag findet die Fahrrad-Kreisfahrt 2022 in Berlin statt. Autofahrer müssen sich auf Verkehrseinschränkungen einstellen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der großen Fahrrad-Sternfahrt des ADFC im Juni 2022. Am kommenden Samstag, 17. September, findet ein Ableger der Demo statt, die Berliner Fahrrad-Kreisfahrt.

Demo in Berlin Fahrrad-Kreisfahrt 2022 in Berlin: Das ist die Strecke

Berlin. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Berlin veranstaltet am Samstag, 17. September 2022, die diesjährige Fahrrad-Kreisfahrt rund um das Berliner Stadtzentrum. Das Motto der Fahrt lautet in diesem Jahr "Fahrrad feiern - Stadtzentrum umkreisen!". Wer mitfahren möchte, kann sich zu den angegebenen Zeiten einfach einreihen.

Bei der Fahrrad-Demonstration handelt es sich um einen Ableger der Berliner Fahrrad-Sternfahrt, die in diesem Jahr am 12. Juni mit Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden hatte.

Die Kreisfahrt findet in Berlin bereits zum 22. Mal statt. Gefahren werden soll im mäßigen Tempo bei etwa 15 km/h. "Als große Gruppe macht entspanntes Radeln noch mehr Spaß - und nebenbei lernst Du einige Ecken von Berlin aus einer neuen Perspektive kennen", heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Die Fahrrad-Demo könnte in Berlin für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten mit Sperrungen rechnen und die Innenstadt meiden. Auch im Bus- und Tram-Verkehr kann es zu Änderungen im Betriebsablauf kommen. Wer sich am Sonnabendnachmittag durch Berlin bewegen will, sollte S-Bahn und U-Bahn nutzen.

Fahrrad-Kreisfahrt 2022 in Berlin: Das sind die Start- und Passierzeiten

Foto: ADFC Berlin

14 Uhr: Start am Bebelplatz, Unter den Linden

14.25 Uhr: S-Bahnhof Landsberger Allee

14.45 Uhr: S-Bahnhof Treptower Park

15 Uhr: U-Bahnhof Hermannplatz

15.15 Uhr: U-Bahnhof Yorckstraße

15.40 Uhr: Bahnhof Charlottenburg

16.05 Uhr: U-Bahnhof Turmstraße

17 Uhr: Ziel nahe Brandenburger Tor/Potsdamer Platz

An der großen Fahrrad-Sternfahrt im Juni 2022 hatten laut Polizei etwa 30.000 Menschen teilgenommen. Die Besonderheit: Die Sternfahrt führt traditionell auch über die Berliner Stadtautobahn A100. Dies ist bei der der Kreisfahrt nicht vorgesehen.

Fahrradsternfahrt 2022 in Berlin – die Bilder

Bei gutem Wetter tourte am Sonntag die ADFC-Sternfahrt. Sie ist alljährlich ein großes Ereignis, bei dem Groß und Klein unterwegs sind. Wir zeigen Bilder von verschiedenen Strecken. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Seit dem Morgen fuhren Radfahrer auf 18 Strecken vom Stadtrand und aus Brandenburg zum Großen Stern. Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Die Teilnehmer fuhren auch über die für Autos gesperrte Autobahn-Teilstrecke Avus der A115. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Der ADFC fordert damit die Umsetzung des Fahrradverkehrsplans. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Für gewöhnlich sind bei der Tour viele Familien dabei. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk



Wann kann man auch schon mal mit dem Fahrrad auf die Avus? Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Nach Schätzungen der Polizei beteiligten sich 15.000 Menschen, der Fahrradclub ADFC sprach von 30.000 Menschen. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

Der ADFC hat für die Demonstration rund 75.000 Menschen angemeldet. Foto: Fabian Sommer/dpa / dpa-Bildfunk

