Berlin-Mitte: Wo in Wedding neue Plauderbänke aufgestellt werden

In Berlin-Wedding wird es die ersten drei dauerhaften Plauderbänke in Berlin geben. Warum diese Sitzmöglichkeiten so wichtig sind.

Berlin. Der Verein Silbernetz will Berliner Senioren mehr Möglichkeiten zum Plaudern bieten. Er hat deshalb in Wedding (Mitte) die ersten drei dauerhaften Plauderbänke in der Stadt initiiert, die am Montag offiziell vorgestellt wurden. Diese seien nur der Anfang: "Meine Vision ist, dass es in jeder Straße Berlins eine gibt", sagt Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling. Es sei erwiesen, dass Bänke die Kommunikation förderten und mobilen älteren Menschen die Teilhabe am Alltagsleben vereinfachten, unabhängig vom Geldbeutel.

Die neuen Parkbänke stehen an der Wollankstraße, der Soldiner Straße und der Wilhelm-Kuhr-Straße. "Sie sind durch spezielle Armlehnen besonders für ältere Menschen geeignet, da sie das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern", sagte Vereinssprecherin Amira Mahdi. Es sei natürlich auch jüngeren Menschen erlaubt, die Bänke zu nutzen.

Plauderbänke in Berlin: Verein sucht Geldgeber für weitere Bänke

"Wir wollen unbedingt weitere Bänke aufstellen, die Orte sind noch nicht geplant, denn das Geld fehlt noch. Wir suchen daher noch Geldgeber", sagte Mahdi. Die Stiftung Berliner Sparkasse habe die Kosten für die ersten drei Bänke übernommen.

Plauderbänke gibt es auch in anderen Städten. Während dort oft deutlich auf ihre Funktion hingewiesen wird, gibt es an den Bänken vom Verein Silbernetz nur einen dezenten Hinweis. "Auffällige Plauderbänke wirken eher abschreckend", sagte Mahdi. Diese würden eher nicht genutzt, da Menschen nicht als einsam eingeordnet und stigmatisiert werden wollen.

Auch in Wilmersdorf gibt es Plauderbänke

In Berlin hat auch das Netzwerk Nachbarschaft Wilmersdorf bereits Plauderbänke eingerichtet. Bis Ende September stehen Bänke am Brabanter Platz, dem Nikolsburger Platz und im Volkspark Wilmersdorf als Plauderbänke zur Verfügung - allerdings nur stundenweise.

Der Verein Silbernetz ist vor allem wegen seiner Telefonhotline für einsame ältere Menschen bekannt. Unter der Nummer 0800 4 70 80 90 können sich Menschen, die mit jemandem reden möchten, täglich melden.