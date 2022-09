Zum Wochenstart wird es in Berlin noch einmal warm. Doch dann sinken die Temperaturen. Das ist die Vorhersage des Wetterdienstes.

Wettervorhersage Wetter in Berlin: Nun wird es langsam herbstlich

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf wechselhaftes bis herbstliches Wetter einstellen. Am Montag sei zunächst noch mit etwas Sonne und Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius zu rechnen, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit.

Im Verlauf der Woche kommt es dann allerdings ab dem Dienstag zunächst vereinzelt und ab Mittwoch auch etwas vermehrt zu Regen. Die Temperaturen sinken bis zum Donnerstag auf 18 Grad.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie ist das Wetter in meinem Bezirk? Hier sehen Sie die aktuelle Wetter-Karte für Berlin.

Der Sommer 2022 war extrem heiß und trocken Der Sommer 2022 war extrem heiß und trocken Video: Freizeit, Modernes Leben, Wetter, Medizin, Gesundheit

Die Vor hersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Detail:

Dienstag, 13. September 2022: Am Dienstag zunächst stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise etwas Regen, bis zum Mittag nach Polen und Sachsen abziehend. Nachfolgend auflockernde Bewölkung mit gelegentlichem Sonnenschein und trocken. Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, von Süd auf West drehender Wind. In der Nacht zum Mittwoch im Süden teils dicht bewölkt, nach Norden zu zeitweise gering bewölkt bis wolkig. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Mittwoch, 14. September 2022: Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden nur geringe Schauerneigung, nach Süden hin weiter gelegentlich Regen. Erwärmung auf 17 bis 20 Grad. Mäßiger Westwind. In der Nacht zum Donnerstag im äußersten Süden noch zeitweise Regen. Sonst viele Wolken, aber überwiegend niederschlagsfrei. Abkühlung auf 12 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.

Donnerstag, 15. September 2022: Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt mit gelegentlichen Regenschauern. Höchsttemperatur um 18 Grad. Mäßiger Westwind, in Schauernähe einzelne Windböen. In der Nacht zum Freitag weiterhin wechselhaftes Wetter. Tiefstwerte 12 bis 9 Grad. Schwacher Südwest- bis Westwind.

Die aktuelle Vorhersage des Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.