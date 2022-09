Grunewald: Avus und S-Bahn wegen Bombenentschärfung gesperrt

Berlin (dpa/bb). Die Autobahn A115 (Avus) und die S-Bahn Linie 7 am Berliner Grunewald werden wegen einer Bombenentschärfung am Sonntagvormittag gesperrt. «Wir beginnen gegen 9 Uhr mit den Vorbereitungen, ab ca. 9.30 Uhr ist die Avus dann gesperrt», sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes. Welcher Abschnitt genau betroffen ist, war zunächst unklar. «Vermutlich zwischen Spanischer Allee und Dreieck Funkturm. Die Abstimmungen laufen aber noch», sagte der Sprecher.

Die Deutsche Bahn teilte zeitgleich eine Unterbrechung der parallel verlaufenden S-Bahn-Linie 7 ab 10.00 Uhr mit - zwischen den Stationen Grunewald und Wannsee. «Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen der Sperrungen in diesem Bereich nicht angeboten werden», erklärte eine Bahnsprecherin.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war laut Polizei am Samstag bei Bauarbeiten südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher sagte. Es werde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet. Bis wann die Sperrungen auf der Straße und Schiene dauern werden, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-714082/3 (dpa)