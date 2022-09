Avus muss wegen Weltkriegsbombe gesperrt werden

In einer Kleingartenanlage wurde eine 500-Kilogramm-Bombe gefunden. Die Avus muss am Sonntag gesperrt werden.

In der Kleingartenkolonie Hundekehle ist am Sonnabend eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte die Polizei Berlin am Abend über Twitter mit.

Die Bombe sei bei Bauarbeiten in der Kleingartenanlage gefunden worden, hieß es weiter. Die Kleingartenkolonie Hundekehle e.V. liegt südöstlich der Avus in Grunewald im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bei Bauarbeiten in der Kleingartenanlage #Hundekehle in Charlottenburg-Wilmersdorf (südöstlich der AVUS) wurde eine 500kg #Weltkriegsbombe gefunden.

Spezialisten des #LKA entschärfen sie voraussichtlich Sonntagvormittag.

Autobahn & @SBahnBerlin müssen dafür gesperrt werden.

^tsm pic.twitter.com/Jwtw83kMAF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 10, 2022

Der gefährliche Sprengkörper soll voraussichtlich am Sonntagvormittag entschärft werden, es werde ein Sperrkreis mit 500 Metern Radius eingerichtet, das ging aus eine Karte hervor, die die Polizei an ihren Tweet angefügt hatte.

In diesem Sperrkreis befinden sich auch die S-Bahn und die Avus. Diese müssten während der Entschärfung, die durch Spezialisten des Landeskriminalamtes erfolgen soll, gesperrt werden.

Zuletzt war die Avus erst am 29. August gesperrt worden. Grund war die Notfall-Sprengung von vier Bomben, die bei dem Brand des Sprengplatzes Anfang August aus ihren Halterungen geschleudert worden waren.