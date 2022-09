Scones und weiße Rosen: So trauert Berlin um die Queen

Mit Tränen in den Augen und Blumen gedenken die Menschen in Berlin der Queen. In der Britschen Botschaft liegt ein Kondolenzbuch aus.

Berlin. Auf halbmast weht die Flagge an der Britischen Botschaft im Berliner Septemberhimmel. Viele Menschen sind hierhergekommen, um der Queen die Ehre zu erweisen. Sie legen Sträuße nieder, verweilen andächtig.

Am Donnerstag ist das britische Staatsoberhaupt im Alter von 96 Jahren überraschend gestorben. Der Brite Joseph Dobby ist zum Auslandssemester in Berlin. Von seinem Bruder erfuhr er vom Tod der englischen Königin. Dieser hätte ihn aus London aus angerufen, wo er vor Ort zugesehen hätte, wie die Flagge am Buckingham Palace auf halbmast gesetzt wurde, so der Student. Zuvor hätte er bereits den ganzen Nachmittag ferngesehen, die Spekulationen über den Gesundheitszustand der englischen Königin verfolgt.

„Eine wirklich große Persönlichkeit ist gegangen“

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. legen viele Menschen Blumen vor der Britischen Botschaft in Berlin nieder und gedenken so der Queen.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Am Freitagnachmittag ist er zur Botschaft gekommen, um sich in das seit zwölf Uhr für Bürgerinnen und Bürger ausliegende Kondolenzbuch einzutragen. Auch Christina Knieberger steht in der Schlange und wartet darauf kondolieren zu dürfen. „Eine wirklich große Persönlichkeit ist gegangen. Sie wird der Welt fehlen“, sagt die Berlinerin. Besonders hätten sie die Disziplin und der Einsatz der Queen für das Commonwealth bewundert, so Knieberger.

Sie hätte bereits darauf gewartet, dass ein Kondolenzbuch ausgelegt wird, weiße Rosen gekauft und sich auf den Weg gemacht. „Drei der Rosen habe ich gekauft, die anderen zwei hat meine Blumenhändlerin dazugegeben, sodass ich sie stellvertretend für sie niederlege,“ erzählt sie.

Victoria-Spunch-Cake und Scones in Gedenken an die Queen

Vom 9. bis zum 19. September legt die Britische Botschafterin, Jill Gallard, das Buch für die Trauernden aus: „Besonders in Deutschland hatte sie viele Freunde; fünf Staatsbesuche haben sie hierher geführt, die Erinnerungen daran und die Eindrücke, die sie bei den Menschen hier hinterlassen hat, bleiben lebendig“, so Gallard, die die Queen als Vorbild begreift und sie als „außerordentliche Diplomatin“ bezeichnet.

Lydia Holdt laufen die Tränen herunter, als sie die Blumen vor der Botschaft niederlegt. Die junge Britin lebt seit 2019 in Berlin. „Im very, very sad“ – sie sei sehr, sehr traurig, sagt sie. Später wäre sie mit Freundinnen verabredet. Gemeinsam wollen sie in Gedenken an die Queen Scones und Victoria-Spunch-Cake, den Lieblingskuchen der verstorbenen Königin, backen, so die junge Frau.

Berlinweite Trauerbeflaggung zur Beerdigung Elizabeths II.

Auch Irina König ist am Freitagnachmittag mit Blumen zu der Britischen Botschaft gekommen. „Mein Mann und ich sind der Ansicht, dass die Queen repräsentativ für eine ganze Epoche steht“, sagt sie.

Der Senat hat Trauerbeflaggung an den Verwaltungen und Rathäusern der Bezirke angeordnet, und am 19. September – dem Tag der offiziellen Trauerfeierlichkeiten und der Beerdigung – ist eine berlinweite Trauerbeflaggung geplant.

