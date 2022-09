Anbieter wollen Qualität von Schul- und Kitaessen hochhalten

Eine Mitarbeiterin verteilt in der Mensa einer Grundschule das Mittagsgericht.

Berlin (dpa/bb). Trotz steigender Preise für Lebensmittel, Energie und Personal wollen die Anbieter von Schul- und Kitaessen in Berlin an der Qualität ihres Angebots festhalten. «Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann es mal vorkommen, dass wir statt einer Bio-Möhre auf eine konventionelle gehen müssen», sagte Alexandra Renner-Roman, Geschäftsführerin des Catering-Unternehmens Greens unlimited und Mitglied des Verbandes Deutscher Schul- und Kitacaterer (VDSKC) der Deutschen Presse-Agentur. Prinzipiell sollten jedoch die unterschriebenen Verpflichtungen eingehalten werden. Die Qualität solle nicht gesenkt werden.

Nach Angaben von VDSKC-Vorstandsmitglied Jakob Wehner sind die Einkaufspreise für Lebensmittel seit Beginn der Krise um 20 bis 35 Prozent gestiegen. Hinzu käme die Inflation. Der einkalkulierte Mindestlohn von 12,50 Euro sei nicht mehr marktgerecht, lasse aber keine Steigerungen ohne Preisanpassung zu. Zu schaffen mache den Caterern zudem, dass es kaum noch Bewerbungen für freie Stellen gebe. In Berlin liege der Preis seit August 2020 für ein Schulessen bei 4,36 Euro und sei noch bis Ende Juli 2024 festgelegt.

Der Verband fordert nun eine Anhebung der Vergütung für die Caterer, doch der Senat lehnt ab: Der Festpreis für ein Mittagessen an Berliner Schulen in der Primarstufe sei so kalkuliert, dass je nach Größe des Caterers und der Anzahl der täglichen Portionen ein Puffer enthalten ist. Dieser Puffer werde durch ebenfalls im Festpreis enthaltene kalkulierte Gewinne ergänzt, erklärte der Sprecher der Schulverwaltung, Martin Klesmann. Nicht jede Preisschwankung führe dazu, dass der Preis nicht auskömmlich sei. Die Ausstattung der Küchen und Mensen sowie die kompletten Betriebskosten wie Strom, Wasser und Gas trage zudem das Land Berlin.

Der Verband der Caterer hatte bereits im April einen Brandbrief veröffentlicht, um auf die schwierige Lage aufmerksam zu machen. Es sei an der Zeit, dass der Staat eingreife, hieß es dort. Und: «Verträge zwischen Caterern und der öffentlichen Hand müssen flexibel und unbürokratisch nachverhandelt und den gegebenen Umständen angepasst werden. Und zwar nicht nächsten Monat oder nach den Sommerferien, sondern jetzt!»

