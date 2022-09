Energiekrise: Giffey kündigt Berliner Entlastungspaket an

Berlin will mit einem eigenen Unterstützungsprogramm für kleine und mittlere Betriebe Lücken stopfen, die der Bund nach Ansicht der Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke in seinem dritten Entlastungsprogramm gelassen hat. Das hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses angekündigt, ohne jedoch Details zu nennen. „Wir arbeiten seit Wochen und Monaten am Berliner Entlastungspaket“, sagte Giffey. In wenigen Tagen werde es konkret werden. Auch die Pläne für einen Härtefallfonds gegen Energiearmut und eine Berliner Anschlusslösung für das 9-Euro-Ticket würden dann vorgestellt.

Giffey wandte sich gegen „apokalyptische Szenarien“, wie sie etwa die AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker in der Debatte entworfen hatte. „Wir haben Wirtschaftswachstum und gute Beschäftigung“, sagte Giffey. Der Krisenfonds werde dann eingesetzt, „wenn es soweit ist“.

Die Regierungschefin versprach, mit dem vom bisherigen Niveau von 380 Millionen Euro nochmal deutlich erhöhten Krisenfonds des Landes alle Kultur-, Sozial-, Sport- und Bildungsangebote in der Stadt gegen die steigenden Energiepreise abzusichern. Dabei gehe es um die „funktionierende Stadt und die Daseinsvorsorge". Zur besseren Information der Menschen habe der Senat auf seiner Internet-Seite Berlin.de/energie viele Informationen zusammengestellt. „Berlin packt das“, gab Giffey das Motto aus, das zuvor schon die Fraktionschefs von CDU, Grünen und Linken ausgerufen hatten.

Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) bezifferte die Kosten, die das dritte Entlastungspaket des Bundes für Berlin bedeuten werden. Die angekündigten Entlastungen von 65 Milliarden Euro würden nämlich „keineswegs alleine vom Bund bezahlt“. Länder und Kommunen seien wieder finanziell beteiligt. Noch sei allerdings vieles unklar.

Berechnet haben Weseners Beamte aber die Auswirkungen des ausgeweiteten Wohngeldes, des Bürgergeldes, der abgesenkten Umsatzsteuer auf Gas und in der Gastronomie sowie die Homeoffice-Pauschale. Bis 2026 würden diese für Berlin Mindereinnahmen beziehungsweise Mehrkosten von vier Milliarden Euro bedeuten, sagte Wesener. Für den laufenden Doppelhaushalt 2022/23 rechne er mit einer Milliarde Euro Mehrbelastungen. Davon würden im laufenden Jahr 250 Millionen Euro anfallen, 2023 dann 750 Millionen Euro. Für diese Zusatzlasten sei „noch keine Vorsorge getroffen“, sagte Wesener. „Hier wird Berlin zusätzliches Geld in die Hand nehmen.“ Die beschlossenen Hilfen umzusetzen werde auch Aufgabe der Berliner Behörden sein, vor allem der bezirklichen Wohngeldstellen und der Finanzämter.

Energiekrise noch nicht in der Berliner Wirtschaft angekommen

Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) bestätigte die Darstellung der Regierenden Bürgermeisterin, wonach die Krise bisher in der Berliner Wirtschaft noch nicht wirklich angekommen sei. Vergangenes Jahr habe es 1200 Insolvenzen von Berliner Unternehmen gegeben, das seien nicht mehr gewesen als vor der Corona-Pandemie. Dazu hätten auch die derzeit ausgereichten Hilfen des Neustart-Programms beigetragen. Die jüngsten verfügbaren Zahlen vom Mai wiesen 97 Insolvenzen aus. „Das ist auf niedrigem Niveau“, sagte Schwarz. Er sehe aber eine „höhere Risikolage für Unternehmen“ und es könne sein, dass die Zahl der Insolvenzen zunehme. „Bisher ist das nicht passiert“, sagte Schwarz.

Um das besonders energieintensive Bäckerhandwerk zu unterstützen, verwies Schwarz auf seine Bemühungen, auch kleinen und mittleren Betrieben den Energiekostenzuschuss des Bundes zukommen zu lassen. Berlin werde reagieren, wenn klar sei, wie Bundeszuschüsse konkret aussehen werden. Die landeseigene Förderbank IBB stehe „Gewehr bei Fuß“, um Liquidität zu sichern und Energiekosten zu bremsen.

Wohngeld: Zahl der Berechtigten könnte auf 75.000 steigen

Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) geht davon aus, dass durch die im Entlastungspaket des Bundes ausgeweiteten Ansprüche auf Wohngeld die Zahl der Berechtigten in Berlin deutlich ansteigen werde. Bisher bezögen 25.000 Personen in der Stadt diese Sozialleistung, er rechne künftig mit 75.000. Das sei aber eine „sehr ungenaue Schätzung“, so Geisel. Denn viele Anspruchsberechtigte hätten sich bisher nicht gemeldet, das könne sich angesichts der gestiegenen Belastungen für viele Haushalte nun für das neue Wohngeld ab 2023 ändern.

Wie viele nun Anträge stellen würden, sei „Spekulation“. Geisel warnte aber, dass die Zeit für die Bezirksämter, die digitalen Anwendungen für die Antragstellung zu programmieren, sehr knapp bemessen sei. Die Bundesregierung solle deshalb den Ämtern ermöglichen, mit Vorauszahlungen und Abschlägen zu arbeiten, um Anspruchsberechtigten schnell helfen zu können

CDU wirft Giffey Untätigkeit in der Energiekrise vor

Berlins CDU-Fraktionschef Kai Wegner hat der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) Untätigkeit angesichts der Energiekrise vorgeworfen. "Seit Wochen hören wir jetzt, dass Sie auf den Bund warten wollen", kritisierte er am Donnerstag bei der Plenardebatte im Abgeordnetenhaus. Jetzt sei das Entlastungspaket der Ampelkoalition da. Es reiche aber nicht, schon gar nicht für die besonderen Bedürfnisse Berlins.

Wegner forderte einen Energiepreisdeckel, nicht nur für Strom, sondern auch für Heizöl und Gas. Schließlich seien 2,5 Millionen Berliner beim Heizen auf Gas angewiesen. Er kämpfe für den bundesweiten Energiepreisdeckel und dafür, dass die vermurkste Gasumlage abgeschafft werde, sagte der CDU-Politiker und forderte Giffey auf, sich ebenfalls dafür einzusetzen.

Außerdem sprach sich der CDU-Landeschef für einen "Belastungs-Stopp" aus. Gebühren und Steuern in Berlin sollen nach seiner Überzeugung nicht erhöht werden. Entlastung der Bürger muss es nach Wegners Ansicht auch beim Öffentlichen Nahverkehr geben. "Sorgen Sie dafür, dass die BVG bezahlbar bleibt", forderte er. Aus Sicht der CDU sei ein 365-Euro-Jahresticket die Lösung. Vom rot-grün-roten Senat verlangte Wegner, einen Energiegipfel einzuberufen und Versorger, Netzbetreiber, Vertreter der Berliner Wirtschaft und von Verbraucherorganisationen an einen Tisch zu holen.

