Der UVB-Bierabend im KaDeWe bot am Mittwochabend Anlass für die Wirtschaft, sich über die aktuellen Herausforderungen auszutauschen.

Am Mittwochabend fand im Berliner KaDeWe nach drei Jahren Pause wieder der traditionelle Bierabend der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) statt.

Berliner Wirtschaft UVB-Bierabend in schwierigen Zeiten

Berlin. Der Krieg in der Ukraine, steigende Energiekosten und Probleme in den Lieferketten: Vermutlich gab es selten derart viele Themen, bei denen die gesamte Bandbreite der Berliner Wirtschaft mitsprechen konnte. Der UVB-Bierabend war am Mittwochabend auch Anlass, über die Herausforderungen zu diskutieren.

Zum traditionellen Zusammentreffen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im KaDeWe kamen unter anderem Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD), Abgeordnetenhaus-Präsident Dennis Buchner (SPD) und FDP-Chef Sebastian Czaja. Auch Volksbank-Chef Carsten Jung, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Investitionsbank (IBB), Hinrich Holm, DGB-Chefin Katja Karger und Handwerkskammer-Präsidentin Carola Zarth schauten vorbei. Aus der Brandenburger Landespolitik wagten sich gemeinsam mit gut 500 Gästen unter anderem Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf das Berliner Parkett.

UVB-Präsident Stefan Moschko umriss zur Eröffnung vor allem die Hürden für viele Firmen in dieser Zeit. „Ich weiß von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie wegen der Energiepreise in sehr großer Sorge sind. Mittlerweile stehen Existenzen und Arbeitsplätze auf dem Spiel“, sagte Moschko. Nötig sei deswegen nun „konkrete und unmittelbare zusätzliche Unterstützung, um über den Winter zu kommen“. Bisherige Vereinbarungen würden den Problemen nicht gerecht. Er verstehe nicht, dass man so langsam vorankomme.

Der UVB-Präsident betonte, die Kernkompetenz der Wirtschaft sei das Finden von Lösungen für unvorhergesehene Situationen und für den Wandel. „Das findet längst statt. In den Betrieben kommt alles auf den Prüfstand, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.“ Man nutze jede Möglichkeit, um effizienter und resilienter zu werden. Aber er erwarte auch von der Politik neue Wege. Es gelte, rasch zu handeln, Führung zu zeigen und die Weichen richtig zu stellen.