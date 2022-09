Free Wifi Berlin: Kostenloses Wlan für die Stadt verzögert sich massiv

Berlin. Die Wiedereinführung eines erneuerten öffentlichen und kostenlosen Wlan-Angebots in der deutschen Hauptstadt verzögert sich weiter. Derzeit werde der Neustart und damit der erneute Regelbetrieb des Angebots „Free Wifi Berlin“ vorbereitet, sagte der Chief Digital Officer des Landes Berlin und Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung, Ralf Kleindiek (SPD), am Mittwoch im Ausschuss für Digitalisierung und Datenschutz des Berliner Abgeordnetenhauses.

„Es wird noch eine Weile dauern, bis wir da eine Vergabe machen und in den Regelbetrieb gehen können. Das wird erst im Laufe des nächsten Jahres möglich sein“, erklärte Kleindiek. Damit sprengte der Staatssekretär die von der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) noch im Januar formulierte Erwartungshaltung, mit dem Angebot noch im zweiten Halbjahr 2022 wieder an den Start gehen zu können.

Im vergangenen Jahr waren 2000 Hotspots abgeschaltet worden

„Free Wifi Berlin“ war im vergangenen Jahr abrupt ausgelaufen. Der Senat hatte es damals versäumt, rechtzeitig die Ausschreibung vorzubereiten. Gleichzeitig hieß es damals auch, dass aus vergaberechtlichen Gründen keine Neuauflage möglich gewesen sei. Im Zuge dessen waren zunächst die rund 2000 Hotspots im Stadtgebiet abgeschaltet worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil schon damals keine schnelle Rückkehr in den Regelbetrieb abzusehen gewesen ist, hatten einzelne Einrichtungen mit dem bisherigen Betreiber auf einzelvertraglicher Basis eine Lösung gefunden. Kleindiek zufolge gebe es mittlerweile 162 dieser Übergangslösungen in der Stadt. Darunter sind zum Beispiel Bibliotheken, Angebote der Jugendförderung und die Verwaltungsakademie Berlin.

FDP sieht „digitalen Flickenteppich“

Kleindiek betonte am Mittwoch vor dem Ausschuss, dass die Mittel für die Übergangslösung vom Land zur Verfügung gestellt würden. „Das ist in der Tat so. Am Geld sollte es nun wirklich auf keinen Fall scheitern und wird es auch nicht scheitern“, sagte er. Jeder Bezirk und jede öffentliche Einrichtung, die freies und kostenloses Wlan anbieten wolle, würde unterstützt.

Die FDP kritisierte die erneute Verzögerung des öffentlichen Wifi-Angebots: Als Übergangslösung würden nun zwischen den Bezirken, Standortgebern und Kooperationspartnern Einzelverträge mit dem bisherigen Betreiber abgeschlossen. „Dies führt zu einem digitalen Flickenteppich und zu weiteren Verzögerungen im Projekt, da die Einzelvereinbarungen am Ende wieder zusammengeführt werden müssen“, sagte der digitalpolitische Sprecher der Fraktion, Christian Wolf. Mit dieser Art von Politik werde es kaum gelingen, Berlin zur Digitalhauptstadt zu machen.