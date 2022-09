Kino in Berlin: Das bietet das Kinofest am Wochenende

Am Wochenende findet das Kino-Fest in Berlin statt.

Kinofest in Berlin Kinofest in Berlin: Das bieten die Filmtheater am Wochenende

Berlin. Hunderte Kinos wollen an diesem Wochenende vergünstigte Vorstellungen anbieten. Besucherinnen und Besucher bezahlen am Sonnabend, den 10. September und Sonntag, den 11. September jeweils fünf Euro pro Vorführung. Das sogenannte Kinofest soll künftig jährlich stattfinden. „Wir wollen einfach mal zeigen, was Kino alles kann. Und zwar in jeglicher Form“, sagte Verbandschefin Christine Berg vom HDF Kino.

Neben den günstigeren Eintrittspreisen hätten sich die beteiligten Kino ein besonderes Programm einfallen lassen. Das könne beispielsweise eine Weinprobe zum Film sein. Manche zeigten auch alte Klassiker auf der Leinwand. Ähnliche Kinofeste gebe es bereits in Frankreich, der Schweiz und in Spanien.

Kinofest in Berlin: Branche erhofft sich Werbeeffekt

Die Kinobranche erhofft sich davon auch einen Werbeeffekt. Es sei ein Angebot, auch mal wieder vorbeizukommen, wenn man lange nicht mehr im Kino gewesen sei, sagte Berg. Zuletzt fanden zwar wieder mehr Menschen den Weg ins Kino, im ersten Halbjahr wurden aber noch immer ein Drittel Tickets weniger verkauft als vor Pandemiebeginn. Das bundesweite Kinofest findet erstmals statt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kinofilme - lesen Sie auch: