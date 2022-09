Landeswahlleiter: Eigene Vorschläge jetzt praktisch umsetzen

Stephan Bröchler hat in der Expertenkommission Hinweise für sichere Wahlen gegeben. Nun steht er als Landeswahlleiter in der Pflicht.

Berlin. Er hat die Aufgabe, die wohl peinlichste Panne der jüngeren Berliner Geschichte vergessen zu machen: Der neue Landeswahlleiter Stehan Bröchler soll dafür sorgen, dass sich ein Chaos wie bei der Berliner Multi-Wahl am 21. September 2021 nicht wiederholt. Damals waren Stimmzettel vertauscht worden, Unterlagen fehlten in den Wahllokalen, es gab zu wenige Kabinen, viele Menschen warteten stundenlang oder wurden weggeschickt.

Nun soll der Politik- und Verwaltungswissenschaftler in die Praxis umsetzen, was er als Mitglied der vom Senat als Reaktion auf die Zustände eingesetzten Expertenkommission empfohlen hat. Dass sich die Politik den Vorschlägen der Fachleute anschließt, sei eine Voraussetzung für ihn gewesen, die Aufgabe zu übernehmen, sagte Bröchler. Von seiner Lehrtätigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, wo er Verwaltungsnachwuchs ausbildet, wird er stark entlastet. Es bleibt zwar wie in allen Bundesländern ein Ehrenamt. „Aber das kann ich nicht als Frühstücksdirektor wahrnehmen“, so Bröchler.

Es geht auch darum, das Vertrauen der Menschen in Wahlen zurückzugewinnen

Er habe gedacht, die Arbeit sei mit dem Abschlussbericht getan, sagte der neue Wahlleiter, als er mit Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kurz nach seiner Ernennung am Dienstag auf dem Podium der Senatspressekonferenz saß. „Heute weiß ich, sie fängt gerade erst an.“ Es sei ein „wichtiges Zeichen, ein Mitglied der Expertenkommission ins Amt zu bringen“. Damit sei die Grundlage gelegt, die Vorschläge umzusetzen. „Wahlen sind ein Fest der Demokratie, Bürger müssen daran problemlos teilnehmen können“, sagte Böchler. Es gehe ihm auch darum, das Vertrauen der Menschen in die Wahlen zurückzugewinnen.

Der Senat hat am Dienstag jedenfalls beschlossen das zu tun, was Bröchler und seine Mitstreiter empfohlen haben. Wichtigste Neuerung wird die Stärkung des Landeswahlleitung sein. Bisher sei diese ein „König ohne Land“, zwar mit Verantwortung für das Ganze, aber ohne Kompetenzen, den Prozess zu steuern und zu organisieren. „Wir haben jetzt ein Gestaltungsfenster“, sagte der Landeswahlleiter. Das Wahldebakel sorge für Veränderungsdruck. „Ich möchte an der Umsetzung arbeiten.“

Spranger rechnet nicht mit Neuwahlen, aber mit Wiederholungen in Wahlkreisen

Spranger kündigte einige „kurzfristige Maßnahmen“ an, die auch bei eventuell anstehenden „Wiederholungswahlen“ in den ersten Monaten des kommenden Jahres umgesetzt werden müssen. Das Landesverfassungsgericht verhandelt am 28. September über Beschwerden gegen die Wahl, Ausgang unklar. Sie gehe nicht von Neuwahlen aus, sagte die Senatorin: „Aber ich kann mir vorstellen, dass für einzelne Wahlkreise mit Nachwahlen zu rechnen ist“.

Daher soll der neue Wahlleiter schnell die Abläufe in allen Bezirken standardisieren, für eine Ausstattung der Wahllokale mit mindestens drei Kabinen sorgen, gemeinsam mit den Bezirken zusätzliche Wahllokale akquirieren, notfalls auch in privaten Räumen, und die Verteilung der Stimmzettel auch mit Einsatz privater Logistik-Dienstleister sichern.

Das neue Landeswahlamt soll sieben Mitarbeiter haben

Mittelfristig soll aus der mit drei Personen besetzten Geschäftsstelle ein Landeswahlamt werden, Spranger denkt an sieben Mitarbeiter. Benötigt würden neben juristischem Sachverstand auch Kompetenzen in IT und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die bezirklichen Wahlämter, die bisher nur zeitweise mit aus den Bürgerämtern abgeordneten Dienstkräften arbeiteten, sollen dauerhaft besetzt werden. Über das Budget und die nötigen Stellen spreche sie noch mit dem Finanzsenator, so Spranger.

Das Abgeordnetenhaus müsse die Wahlordnung ändern. Diese sieht derzeit noch vor, dass der Wahlvorsteher die Stimmzettel am Wahltag ins Wahllokal bringen muss. Das solle nun schon am Tag vorher geschehen. Die Senatorin machte auch deutlich, dass sie auch auf kurzfristige Wahltermine vorbereitet ist. Sie habe den Auftrag zum Papierkauf bereits „in die Geschäftsstellen reingegeben“, sagte die Sozialdemokratin, auch wenn sie damit rechne, dass dieses erst für die Europawahlen 2024 benötigt wird. Die CDU hatte wiederholt angemahnt, Spranger solle angesichts drohender Neuwahlen schnell für Stimmzettel Papier ordern, das derzeit auf den Märkten knapp und schwer zu bekommen sei.

Fraktionen beklagen, dass die Opposition in die Neuorganisation nicht eingebunden ist

Im Abgeordnetenhaus stehen die Fraktionen zwar grundsätzlich hinter den Plänen, die Wahlen in Berlin besser zu organisieren. Dennoch beklagen Politiker aus Koalition und Opposition dass so wichtige Weichenstellungen ohne echte Beratungen beschlossen werden. „Wahlen sind ein Hochfest der Demokratie, daher sollte man auch das Gespräch mit der Opposition suchen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux. „Ich weiß nicht, was der Senat macht“, berichtete der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Stefan Evers. Auch die AfD ist außen vor. „Mit uns hat niemand geredet“, sagte Fraktionschefin Kristin Brinker.