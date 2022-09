Berlin Fashion Week

Tag 2 der Berliner Modewoche: Minimalistische Kollektionen, ein Catwalk im Adlon und Prominenz im Café am Neuen See.

Tyra Banks gehörte zu den Supermodels der 1990er-Jahre. Am Dienstag wird sie bei der Fashion Week in Berlin erwartet.

Nach der Eröffnung ist vor der ersten Show. Am zweiten Tag der Mercedes-Benz Fashion Week im Telegraphenamt an der Monbijoustraße in Mitte wurde der Laufsteg am Vormittag von der ukrainischen Designerin Kristina Bobkova eröffnet. Ihr Anspruch ist es, zeitlose Designs zu schaffen, das Ergebnis war eine minimalistische und doch feminine Kollektion mit geradlinigen Blusenkleidern, Slipdresses und Oversized-Anzügen in Schwarz, Weiß, hellem Pastell und schimmerndem Silber.

Die Berliner Fashion Week kooperiert in dieser Saison mit der Ukrainian Fashion Week und bietet Modeschaffenden aus dem unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Land die Möglichkeit, in der deutschen Hauptstadt ihre Mode zu zeigen. Designer Jean Gritsfeldt, der im Frühjahr bereits eine Kollektion in Berlin gezeigt hatte, während er selbst sich in einem Luftschutzkeller in seiner Heimat befand, stellte am Montag im Rahmen des Berliner Salons im Kulturforum als internationaler Gast seine neuen Entwürfe vor.

Die Models tanzen über den Catwalk

Bereits eine Tradition ist die Show von Anja Gockel rund um den Elefantenbrunnen in der Lobby des Hotels Adlon Kempinski am Brandenburger Tor. Am Dienstagnachmittag zeigte die Designerin ihre Sommerkollektion “Move on” für das kommende Jahr. Ebenfalls eine Tradition bei Anja Gockel: Die Models laufen nicht einfach über den Catwalk, sondern tanzen. „Je mehr ich jedem Tag wie im Tanz begegne, desto ruhiger und friedvoller begegnet mir das Leben”, so Gockel über ihre Inspiration. “So trete ich aus dem alltäglichen Chaos heraus und kreiere meine Kollektion. Deshalb widme ich diese Sommerkollektion der Bewegung.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:Will.i.am eröffnet die Berliner Fashion Week

Ein Model läuft bei der Show von Designerin Anja Gockel im Rahmen der Fashion Week Berlin im Hotel Adlon Kempinski.

Foto: Christophe Gateau / dpa

Weiter ging es am späten Nachmittag im Telegraphenamt mit der Show von Fashion-Week-Urgestein Kilian Kerner. Der Berliner präsentierte zum 23. Mal auf der Hauptstadt-Modewoche, dieses Mal seine Kollektion „Ikonen“ – inspiriert von Persönlichkeiten wie Kate Moss, Harry Styles, Jella Haase, Serena Williams und Heidi Klum. „Es geht um Ikonen der Neuzeit, Ikonen der Mode, um meine ganz persönlichen Ikonen – Menschen, die ich bewundere und die mich inspirieren. Menschen, die die Welt berühren mit dem, was sie ausdrücken. Menschen, die Mode leben und ihren ganz eigenen Stil um den Globus tragen”, so der Designer. In Mode übersetzt bedeutete das: glitzernde Eleganz und gleichzeitig sportliche Bequemlichkeit – der Kerner-typische Stilmix, der ihm auch dieses Mal prominente Gäste wie Model Franziska Knuppe und die Schauspieler Timur Bartels und Jella Haase in der Frontrow bescherte.

Marc Cain holt die Prominenz in die Hauptstadt

Ins Café am Neuen See hatte am Abend Marc Cain geladen. Das Label aus dem Baden-Württembergischen Bodelshausen ist bekannt für große Inszenierungen und mindestens einen internationalen VIP auf der Gästeliste. Dieses Mal hatte sich US-Topmodel Tyra Banks zur Show mit anschließendem Dinner angekündigt.