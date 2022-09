Motorradfahrer bei Unfall in Eberswalde schwer verletzt

Eberswalde (dpa/bb). Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 57-jähriger Motorradfahrer in Eberswalde (Landkreis Barnim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu dem Unfall am Montag an der Einmündung zur Angermünder Chaussee zur Landesstraße. Dabei erlitt der Biker schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 80-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 18.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-649990/2 (dpa)