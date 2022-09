Berlin (dpa/bb). Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz auf einem Recyclinghof in Berlin-Tempelhof ausgerückt. In der Gradestraße brenne es in einem Sperrmüllbunker, teilte die Feuerwehr mit. Demnach sind 65 Kräfte im Einsatz. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

