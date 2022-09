Erkrankte Lokführer: Ausfälle im Berliner Regionalverkehr

Ein Mann sitzt an einem Bahnhof vor einem Regionalzug auf der Bank.

Berlin (dpa/bb). Wegen eines hohen Krankenstands bei ihren Beschäftigten lässt die Deutsche Bahn am Dienstag mehrere Züge im Berliner Regionalverkehr ausfallen. So fallen alle Züge der Regionalbahn 14 zwischen Flughafen BER und Ostbahnhof aus, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen auf Twitter mitteilte. Als Ersatz wird auf die S-Bahn-Linie 9 und den Flughafen-Express verwiesen.

Auch die Züge der Regionalbahn 13, die zwischen Wustermark und Berlin-Jungfernheide fahren, fallen am Dienstagnachmittag aus. Fahrgäste sollen auf den Regional-Express 4 ausweichen. Die Bahn verwies in beiden Fälle auf Krankmeldungen beim Personal.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-647647/3 (dpa)