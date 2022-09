Der hübsche Labrador-Mix Benny braucht ein gutes Training

Berlin. Er guckt so zutraulich und lieb wie ein Labrador, doch ganz so einfach ist Benny nicht. Der Labrador-Mix hat noch eine zweite Seite: Ihm fehlt das Vertrauen zu Menschen. Der vier Jahre alte Rüde ist seit Februar 2021 im Tierheim Berlin. „In seinem Zuhause hat er sich nicht mit dem anderen Hund verstanden und letztlich auch offensiv nach seiner Besitzerin geschnappt“, so die Tierpflegerin. Benny hatte schon mehrere Besitzer, die nicht mit ihm klar kamen, aber er wurde nie richtig erzogen. „Für ihn wäre es gut, noch einmal richtig mit einem Hundetrainer zu arbeiten“, sagt die Tierheim-Mitarbeiterin. Dann könnte er endlich der Hund sein, der in ihm steckt.

Aber einige Sachen beherrscht Benny sehr gut: Er geht problemlos Gassi, kennt die Grundkommandos und ist ein guter Gefährte im Auto, im Bus und in der Bahn. Allerdings sollte er beim Gassigehen einen Maulkorb tragen. Da er keine anderen Hunde mag, will er ihnen gern hinterherjagen. Da sollte der neue Besitzer eine starke Hand haben und Benny zeigen, dass er auf ihn zu hören hat.

Benny wünscht sich viel Beschäftigung und viel Spielzeug

Der Labrador-Mix braucht in seinem neuen Zuhause viel Beschäftigung. „Die Besitzer sollten ihm eine Menge Spielzeug zur Verfügung stellen“, so die Pflegerin. Da Benny nicht gern allein bleibt, sollten sie sich Gedanken machen, wie sie den Hund den ganzen Tag beschäftigen. Viel Platz, am besten ein Haus mit Garten, wären gut für das Tier. Ein ruhiges, ländliches Heim bei sehr hundeerfahrenen Menschen – das wäre das Glück für Benny, sagt die Tierpflegerin. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Wer sich für Benny interessiert oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden im Lassie-Haus unter Telefonnummer 030 76 888-220 melden.