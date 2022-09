Zu viele Krankheitsfälle: Ausfälle im Regionalverkehr

Berlin. Wegen eines hohen Krankenstands bei ihren Beschäftigten lässt die Deutsche Bahn am Dienstag mehrere Züge im Berliner Regionalverkehr ausfallen. So fallen alle Züge der Regionalbahn 14 zwischen Flughafen BER und Ostbahnhof aus, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen auf Twitter mitteilte. Als Ersatz wird auf die S-Bahn-Linie 9 und den Flughafen-Express verwiesen.

#RegioBB #RB14 Wegen erhöhten Krankenstandes Ausfall aller Züge zwischen #FlughafenBER und #BerlinOstbahnhof in beide Richtungen. Bitte benutzen Sie als Ersatz die S-Bahn #S9 oder die Züge des #FEX in und aus Richtung Berlin Stadtzentrum. — DB Regio Berlin-Brandenburg (@DBRegio_BB) September 6, 2022

Auch die Züge der Regionalbahn 13, die zwischen Wustermark und Berlin-Jungfernheide fahren, fallen am Dienstagnachmittag aus. Fahrgäste sollen auf den Regional-Express 4 ausweichen. Die Bahn verwies in beiden Fälle auf Krankmeldungen beim Personal.

#RegioBB Wegen mehrerer kurzfristiger Krankmeldungen fallen alle Züge der #RB13 am heutigen Nachmittag bis Tagesende zwischen Wustermark und Berlin Jungfernheide aus. Benutzen Sie bitte die Züge der #RE4. — DB Regio Berlin-Brandenburg (@DBRegio_BB) September 6, 2022

In Berlin und Brandenburg gibt es wegen Personalnot immer wieder Einschränkungen im Nahverkehr. So dünnte die BVG im August ihr Bus-Angebot aus. In Regionalzügen wurde im Sommer der Platz aus dem gleichen Grund knapp. Im Juli fielen Ersatzbusse der S-Bahn aus, weil zu viele Fahrer krank waren.

