23-Jährige schlägt ihren Ex-Freund: 13-Jähriger tritt zu

Eisenhüttenstadt (dpa/bb). Eine betrunkene 23-Jährige soll in Eisenhüttenstadt ihren Ex-Freund beleidigt und geschlagen haben. Wie die Polizeidirektion Ost am Montag mitteilte, suchte die Frau den 27-Jährigen am Sonntagabend zu Hause auf und verletzte ihn am Ohr. Anschließend habe sie den Ort verlassen. In der Nähe soll sie auf Bekannte ihres früheren Freundes gestoßen sein. Die 23-Jährige habe sie beschimpft und bespuckt, woraufhin ein 13-Jähriger aus der Gruppe sie mit den Füßen getreten habe. Eine Passantin alarmierte die Polizei.

Ein Atem-Alkoholtest bei der Frau ergab 1,29 Promille. Sie verbrachte einige Stunden in polizeilichem Gewahrsam. Der leicht verletzte Ex-Freund kam in ein Krankenhaus. Nun wird in mehreren Fällen der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

