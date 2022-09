Royals: Sohn der Queen kommt nach Berlin

Der jüngste Sohn der Queen, Prinz Edward, besucht im September Berlin. Was der Royal in der Hauptstadt vorhat.

Seine Königliche Hoheit Prinz Edward, der jüngste Sohn von Königin Elisabeth II., besucht am 19. und 20. September Berlin und ehrt Schülerinnen und Schüler, die erfolgreich am Duke of Edinburgh’s International Award teilgenommen haben. Der Graf von Wessex ist Vorsitzender des Programms für nicht-formale Bildung und Erfahrungslernen, das 1956 von seinem Vater, Prinz Philip, Duke of Edinburgh, gegründet wurde. Es wird in mehr als 130 Ländern angeboten und fördert auch in Deutschland die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen zwischen 14 und 21 Jahren.

Franziska Giffey: Unsere Stadt freut sich auf den ersten Besuch von Prinz Edward

Der Graf von Wessex wird außerdem mit im Bildungsbereich tätigen Organisationen zusammentreffen sowie mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse.

„Unsere Stadt freut sich auf den ersten Besuch von HRH The Earl of Wessex“, so Giffey. „Wir sind froh, dass die Verleihung des Duke of Edinburgh’s International Award Germany erstmals in unserem Roten Rathaus stattfindet und wir rund 80 engagierte junge Menschen hier begrüßen dürfen. Der Award steht unter dem Motto ‚Du kannst mehr als Du glaubst‘. Das finde ich einen großartigen Ansatz. Denn es ist wichtig, gerade junge Menschen dabei zu unterstützen, sich selber Ziele zu setzen und diese erreichen zu können – im Sport, im Engagement oder bei anderen bisher unentdeckten Talenten. Ich gratuliere allen Berliner Jugendlichen, die ihren Award verliehen bekommen.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jill Gallard, britische Botschafterin in Deutschland, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass Seine Königliche Hoheit Prinz Edward, Graf von Wessex, im Jahr des Platinjubiläums nach Berlin kommen wird. Schülerinnen und Schüler aus Deutschland profitieren seit Jahren vom Duke of Edinburgh’s International Award. Ich hoffe, dass der Besuch des Grafen den Award für Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen in Deutschland sichtbarer machen wird.“

Royals - mehr zum Thema: