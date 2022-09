Playoffs verpasst: Berlin Thunder setzt auf Entwicklung

Berlin. Die Playoffs verpasst, aber den Optimismus nicht verloren: Bei Berlin Thunder geht der Blick schon voraus in die nächste Spielzeit der European League of Football (ELF). «Ich bin stolz. Wir haben das Ding im Vergleich zum Jahr davor umgedreht. Auch in der Organisation», sagte Ex-NFL-Profi und Sportdirektor Björn Werner. «Wir hatten im Schnitt 3500 Fans im Stadion. Das ist alles ein Erfolg für die Franchise. Jetzt wollen wir die nächsten Puzzlestücke hinzufügen, damit wir in der kommenden Saison die Playoffs erreichen.»

Die nur noch kleine Chance auf das Halbfinale hatten die Hauptstädter am Sonntag durch ein 10:37 gegen die Tirol Raiders verspielt. Dennoch schließt das Team die Saison mit einer positiven Bilanz von sieben Siegen und fünf Niederlagen ab. Eine deutliche Steigerung gegenüber den drei Siegen in zehn Spielen in der Premierenspielzeit, in der von teilweise chaotischen Zuständen die Rede war.

Berlin Thunder hat vor dieser Saison einen Neustart hingelegt. Mit Diana Hoge kam einen neue Geschäftsführerin, Johnny Schmuck übernahm als Headcoach und Werner stieg als Gesellschafter und Sportdirektor ein. Ein Umbau, der sich ausgezahlt hat.

Auch Schmuck, der Trainer bleiben soll, blickt positiv auf das Erreichte. «Viele haben uns nicht zugetraut, in einem Jahr einen klaren Turnaround zu schaffen», sagte der Trainer. «Wir haben eine andere Kultur im Team etabliert. Man hat aber auch gesehen, dass wir noch nicht soweit sind, um oben mitzuspielen. Das ist die Aufgabe der nächsten Monate.»

Das Team soll in großen Teilen zusammengehalten und punktuell verstärkt werden. «Uns hat die Tiefe gefehlt», erklärte Werner. «Es ist wichtig, dass wir die besten Spieler aus Berlin und Brandenburg bekommen. Darauf müssen wir jetzt hinarbeiten.»

Trainer Schmuck will mehr Konstanz ins Spiel bringen. Man habe gerade gegen die Top-Teams selten vier gute Viertel am Stück gespielt: «Aber wir sind ein sehr junges Team, da braucht es noch etwas Erfahrung.»

Die European League of Football wird in der kommenden Spielzeit von 12 auf 16 Teams erweitert. In München kommt ein Team hinzu sowie Clubs in der Schweiz, Italien und Ungarn.

