Pyronale 2022 in Berlin: Raketensalven im Takt von Bizet und Strauss

Zehntausende verfolgten den Feuerwerks-Wettkampf am Maifeld - selbst in Hochhäusern in Marzahn war Spektakel zu sehen.

Berlin. Der Knall als Kunstform, Raketenschweife als optische Reminiszenz an die Werke von Krakowski und Strauss: An zwei Abendenden überboten sich auf dem Maifeld die Meister des Feuerwerks mit ihren Choreographien aus Raketensalven und Fontänen. Im Rhythmus klassischer Musik schossen internationale Teams ihre vielfarbig schillernde Munition in den Berliner Abendhimmel. Und am Ende triumphierten bei der ersten Pyronale nach der Corona-Pause Wettbewerber aus dem Baltikum.

Zum Gesamtsieger erkoren die Preisrichter das Team Blikas aus Litauen – und würdigten dabei den stimmungsvolle Wechsel von stiller Lichtmalerei und knallenden Höhepunkten, vorgeführt zu einem Musik-Mix aus munteren elektronischen Pop-Songs und dem majestätischen Wiener Walzer. Eine Leistung, an die Geschoss-Orgien anderer Pyronale-Wettkämpfer nicht mehr heranreichten.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Pyronale: Zwei Feuerwehrwagen am Maifeld

Silber ging nach dem Urteil der Preisrichter an die Firma Pyrocom aus Estland, was einen baltischen Doppelsieg bedeutete. Hier fiel die Meisterklasse nicht zufällig vom Himmel – in Osteuropa besitzt die künstlerische Darbietung von Feuerwerken einen hohen Stellenwert.

So blieb der Mannschaft La Pirotecnica di Colombo aus der Schweiz nur der Bronze-Pokal. Sie erhielt bei Facebook aber trotzdem ein anerkennendes „Bravissimi!“ ihrer Fans. Ausrufe der Begeisterung übertönten während der Wettkämpfe auch die letzten Bedenken, ob die Feuerwerkskunst nicht wegen anhaltender Trockenheit oder dem Umweltschutz zurückstecken müsste. Mit der Stationierung von zwei Feuerwehrwagen, einer Brandwache und einer Berieselungsanlage hatten die Veranstalter Vorkehrungen getroffen. So blieben die Feuerwerkskörper am Firmament auch bei dieser Pyronale-Show das einzige, was glühte.