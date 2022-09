Augsburg startet mit Berisha: Richter bei Hertha auf Bank

Augsburg. Der zuhause noch sieglose FC Augsburg will mit Neuzugang Mergim Berisha seine Torflaute in der Fußball-Bundesliga beenden. Der 24 Jahre alte Offensivspieler von Fenerbahce Istanbul bildet gemeinsam mit Ermedin Demirovic das Sturmduo gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/DAZN). Im Mittelfeld setzt Trainer Enrico Maaßen auf den früheren Berliner Arne Maier.

Beim Tabellenvorletzten aus der Hauptstadt sitzt Marco Richter, der seine ersten 97 Bundesliga-Partien für Augsburg bestritt, zunächst auf der Bank. In der Defensive beginnt FCA-Schreck Marvin Plattenhardt, mit dem die Berliner noch nie ein Spiel gegen die Fuggerstädter verloren haben. Neben Plattenhardt ist Innenverteidiger Filip Uremovic nach seiner Sperre und Knieverletzung zurück.

