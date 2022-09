53-Jähriger verteidigt Wohnmobil: Zwei Frauen festgenommen

Berlin (dpa/bb). Ein 53-Jähriger ist in Berlin-Alt-Hohenschönhausen Zeuge davon geworden, wie sich ein unbekannter Mann Zugang zu seinem Wohnmobil verschaffte. Nach Angaben der Polizei hat der 53-Jährige aus dem Fenster seiner Wohnung in der Konrad-Wolf-Straße beobachtet, wie sich eine 14-Jährige vor seinem Wohnmobil postierte und ihr Komplize hinter dem Wohnmobil verschwand. Der 53-jährige Wohnmobilbesitzer wollte daraufhin nach dem Rechten sehen. Als die 14-Jährige ihn kommen sah, rief sie ihrem Komplizen etwas zu und beide flüchteten zu Fuß. Die 14-Jährige wurde daraufhin im Weißenseer Weg von Passanten festgehalten. Aus dem Wagen, mit dem die beiden mutmaßlichen Täter in der Konrad-Wolf-Straße ankamen, stiegen zeitgleich zwei weitere Frauen aus. Der 53-Jährige konnte eine der beiden, eine 27-Jährige, festhalten. Der anderen Frau gelang die Flucht. Die in der Zwischenzeit alarmierte Polizei nahm die 14-jährige und die 27-jährige Frau fest und beschlagnahmten das Auto der Tatverdächtigen.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-626526/3 (dpa)