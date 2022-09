Deutsche Leichtathletik-Asse präsentieren sich bei Istaf

Berlin. Mit einem beachtlichen Aufgebot an nationalen und internationalen Stars soll das Berliner Traditionsmeeting Istaf kurz vor dem Saisonende noch einmal ein Leichtathletik-Höhepunkt in Deutschland werden. Obwohl die Veranstaltung nicht zur höherwertigen Kategorie der Diamond League gehört, sind am Sonntag (ab 13.40 Uhr) in Berlin Champions der Weltmeisterschaften in Eugene und der Heim-Europameisterschaften zuletzt in München dabei.

Dazu zählen auch die deutschen Asse Malaika Mihambo im Weitsprung, Julian Weber im Speerwurf und Kristin Pudenz im Diskus. Ihren Start absagen mussten aus gesundheitlichen Gründen die Europameisterinnen Gina Lückenkemper und Konstanze Klosterhalfen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220903-99-618767/2 (dpa)