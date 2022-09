Polizei und Feuerwehr in Berlin: Neues Sanierungskonzept für Polizei- und Feuerwehrwachen

In der Feuerwache Kreuzberg an der Wiener Straße ist eine Wand offen. Dadurch können sich Rauchgase ungehindert ausbreiten.

Berlin. Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf, eine „Infrastrukturgesellschaft Polizei und Feuerwehr“ zu gründen, um den Sanierungsstau bei den zum Teil maroden Dienstgebäuden schneller abzubauen. Das geht aus einem Antrag hervor, der der Berliner Morgenpost vorliegt. Der Antrag soll in der kommenden Woche im Abgeordnetenhaus eingebracht werden.

Laut dem letzten Gebäudescan des verantwortlichen Berliner Immobilienmanagements (BIM) liegt der Sanierungsstau bei der Polizei bei 1,35 Milliarden Euro, bei der Feuerwehr bei 205 Millionen Euro. „Inzwischen ist eine Dimension erreicht, dass der Sanierungsstau an einer Stelle schneller wächst, als ihn der Senat an anderer Stelle beseitigt“, sagte die haushaltspolitische Sprecherin Sibylle Meister der Berliner Morgenpost. „Dies erfordert ein Umdenken in der bisherigen Sanierungspraxis.“

Der Gebäudescan führte zu einer Priorisierung und einer Eingruppierung in vier Dringlichkeitsstufen, heißt es in der Begründung des Antrags. Davon sind allein 820 Millionen beziehungsweise 140 Millionen Euro kurzfristig erforderlich, um gemäß Priorität 1 der BIM Gefahren für Leib und Leben abzuwenden oder laut Priorität 2 gesetzliche Vorschriften einzuhalten.

Infrastrukturgesellschaft Polizei und Feuerwehr für schnelle Sanierungen

Ginge es nach den Plänen der FDP, wird die Infrastrukturgesellschaft als Tochter der Berlinovo errichtet. Die landeseigene Berlinovo würde dann die erforderlichen personellen und organisatorischen Kapazitäten stellen und die zu sanierenden Liegenschaften werden der Infrastrukturgesellschaft per Erbbaurecht übertragen. Diese würde dann die Organisation und Planung der Sanierungen vornehmen.

„Die Finanzierung der Aktivitäten wird am Kapitalmarkt durch die Infrastrukturgesellschaft organisiert“, erklärte Meister die Pläne. „Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt dann über langfristige Mietverträge mit dem Land Berlin. Gleichzeitig ist in den Erbbaurechtsverträgen der Nutzungszweck festzuhalten.“ Meister zieht Parallelen mit der Berliner Schulbauoffensive. Dort ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Howoge verantwortlich für Sanierungen und Neubau.

„Mit der Infrastrukturgesellschaft Polizei und Feuerwehr können Prozesse an einer Stelle gebündelt werden“, sagte Meister. „Es ist aktuell alles daran zu setzen, die Kapazitäten des Landes zu erhöhen, um den stetig wachsenden Sanierungsstau abzubauen. Denn nichts vergrößert den Sanierungsstau einer Immobilie mehr als Untätigkeit. Gleichzeitig können die Sanierungen genutzt werden, um die Liegenschaften energetisch auf den neusten Stand zu bringen. Dies spart zukünftige Energiekosten und ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz.“